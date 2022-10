"Wenn er dabei ist …": Werners Würdigung für Bittencourt

Unter der Woche hatte er seinen Vertrag beim SV Werder Bremen vorzeitig verlängert, am Freitag stand er erstmals nach zwei Monaten wieder in der Startelf - und dann tätigte Ole Werner noch eine bemerkenswerte Aussage über Leonardo Bittencourt.

Zwischenzeitlich jedoch war der Bremer Mittelfeldspieler mal gar nicht so gut gelaunt gewesen, als er in der Partie gegen Hertha BSC von seinem Trainer zur vorzeitigen Auswechslung herausberufen wurde, in der 64. Minute. Zumindest machte Bittencourt das erst qua Körpersprache relativ deutlich, dann kam es an der Seitenlinie auch zu einem direkten Austausch mit Werner.

Alles halb so wild, beschwichtigte der Werder-Coach später jedenfalls, auch wenn er natürlich vernommen habe, "dass er nicht runter wollte und dass vielleicht noch ein bisschen was im Tank gewesen wäre". Doch in dieser Phase des Spiels, beim Stand von 0:0, hatte er das Gefühl, dass die Partie offener und die Räume größer wurden - "und das war nicht das, was wir gebrauchen konnten", so Werner.

Werners defensiver Schachzug

Für Bittencourt kam Christian Groß ins Spiel und damit "jemand, der die Absicherung vielleicht noch mal ein bisschen besser hält", gerade im Gespann mit Ilia Gruev, der für gewöhnlich ebenfalls etwas defensiver denke. Letztlich sollte sich der Schachzug zumindest nicht als falsch erweisen, Werder entschied die Partie noch mit 1:0 für sich. Und Bittencourt? "Ich glaube, dass Leo dann nach ein, zwei Minuten auf der Bank die Jungs auch wieder angefeuert hat - so wie er das immer macht", sagte Werner.

Der 28-Jährige hatte gegen die Berliner erstmals seit dem 4. Spieltag vor zwei Monaten wieder in der Bremer Startelf gestanden, nachdem ihn zunächst eine langwierige Rippenverletzung außer Gefecht gesetzt hatte und zuletzt zudem eine Erkältung. Welchen sportlichen Wert der Mittelfeldspieler bei Werder genießt, drückte sich indes nun nicht nur durch die vorzeitige Vertragsverlängerung des zuvor bereits bis 2024 gültigen Kontrakts in der vergangenen Woche aus.

Werder mit Bittencourt "eine andere Mannschaft"

Sondern auch durch eine Art Würdigung von Werner. "Wenn man mal die Spiele durchgeht - selbst die Spiele, in denen er nur reinkam oder nur im Kader war", lobte Bremens Trainer, "sieht man, dass er uns von der Emotionalität und der Erfahrung, die er einbringt, einfach total guttut. Wenn er dabei ist, sind wir im Endeffekt eine andere Mannschaft."