"Wenn er bereit ist": Rubio kehrt zum FC Barcelona zurück

Ricky Rubio spielt ab sofort wieder für den FC Barcelona. Der Welt- und Europameister kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück - wann er auf dem Parkett stehen wird, ist aber noch unklar.

Ricky Rubio steht wieder beim FC Barcelona unter Vertrag. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Anfang Januar hatte Rubio seine NBA-Karriere nach zwölf Jahren und über 700 Spielen für beendet erklärt. Der 33-Jährige machte zugleich mentale Probleme öffentlich und erntete dafür viel Zuspruch. Nun kehrt er wieder in seine Heimat zurück. Wie der FC Barcelona bekanntgab, wird der Point Guard nicht nur am Training der Mannschaft teilnehmen, er erhielt auch eine Spielberichtigung bis zum Saisonende.

Ob und wann Rubio aber tatsächlich in der spanischen ACB oder gar in der Euroleague, für die er nachgemeldet worden ist, ein Spiel bestreiten wird, bleibt abzuwarten. Der Klub wolle dem Heimkehrer, der mit der Nationalmannschaft einmal die WM und zweimal die EM gewonnen hat, Zeit geben. Rubio werde spielen, "wenn er bereit ist", heißt es in einem Statement. Laut Marca ist der Vertrag komplett flexibel gestaltet: Beide Seiten können aus ihm aussteigen, es bestehen seitens des Spielers keine Verpflichtungen.

Beim FC Barcelona hatte Rubios Karriere Anfang der 2010er Jahre so richtig Fahrt aufgenommen. Neben dem Euroleague-Titel 2010 feierte er im Trikot der Katalanen auch eine spanische Meisterschaft, drei Pokalsiege und zwei Superpokal-Titel.

Rubio ging 2011 in die NBA und trug sechs Jahre das Trikot der Minnesota Timberwolves. Später lief er auch für die Utah Jazz, die Phoenix Suns und nach einem Intermezzo bei den Timberwolves für die Cleveland Cavaliers auf, von denen er sich im Januar schließlich verabschiedete. Damals hatte Rubio auch angekündigt, anderen Sportlern mit mentalen Problemen helfen zu wollen.