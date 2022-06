"Wenn ein Stürmer weggeht" - Lieberknecht sucht Ersatz für Luca Pfeiffer

Der erste Neue war am Dienstag beim Trainingsauftakt des SV Darmstadt 98 bereits dabei. Doch Trainer Torsten Lieberknecht wünscht sich noch mindestens zwei weitere Spieler.

In der vergangenen Spielzeit erzielte Luca Pfeiffer 17 Tore für den SV Darmstadt 98. Doch nach der Saison endete die Leihe des 25 Jahre alten Angreifers, und er kehrte zum dänischen Spitzenklub FC Midtjylland zurück.

Auch wenn sich die Beteiligten in den vergangenen Wochen mit Blick auf ein weiteres Engagement bedeckt gehalten hatten - beim Trainingsauftakt am Dienstag machte Trainer Torsten Lieberknecht deutlich, dass er nicht mit einem Verbleib Pfeiffers rechnet. Auf die Frage, welche Spieler auf seiner Wunschliste stünden, sagte der Coach: "Wenn ein Stürmer weggeht, wie jetzt Luca Pfeiffer, muss man versuchen, erstmal da jemanden zu finden."

Ein weiterer Innenverteidiger auf der Wunschliste

Außerdem noch auf Lieberknechts Wunschzettel steht ein weiterer Innenverteidiger. In Thomas Isherwood, Patric Pfeiffer, Janik Müller und Clemens Riedel stehen derzeit mindestens vier gelernte Spieler für die Position zur Verfügung. Vergangene Spielzeit waren es fünf, doch Routinier Lasse Sobiech hat die Lilien nach nur einem Jahr verlassen.

Däne Warming zunächst mit Gastspielerlaubnis dabei

Einen Wunsch von seiner Liste hat Lieberknecht allerdings bereits erfüllt bekommen. Magnus Warming trainierte am Dienstag erstmals mit der Mannschaft - allerdings noch mit Gastspielerlaubnis. "Ein, zwei kleine Formalien stehen noch aus", erklärte der Verein via Twitter.

Der 22 Jahre alte dänische U-21-Nationalspieler steht noch beim italienischen Erstligisten FC Turin unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison jedoch nur auf fünf Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft kam. Zunächst ist eine Leihe angedacht, womöglich mit anschließender Kaufoption. Warming gilt als offensiver Allrounder, der vor allem auf den Flügelpositionen, aber auch hinter den Spitzen eingesetzt werden kann.

Nachwuchs im Blick

Bei der Suche nach geeigneten Spielern hat Lieberknecht auch den eigenen Nachwuchs im Blick. So waren beim Trainingsauftakt fünf Spieler aus der U-19-Mannschaft dabei. Nicht mehr dabei war dagegen Nemanja Celic (23). Der österreichische Mittelfeldspieler wurde an den Linzer ASK verliehen, der sich zudem eine Kaufoption gesichert hat. Ebenfalls nicht auf dem Trainingsplatz stand Henry Jon Crosthwaite (19), der vergangene Saison an Regionalligist Rot-Weiß Koblenz ausgeliehen war.

Wegen Verletzung oder Krankheit fehlten Keeper Marcel Schuhen, die Flügelspieler Braydon Manu und Mathias Honsak, überdies Defensivabräumer Klaus Gjasula, der zuletzt mit der albanischen Nationalmannschaft unterwegs war.

Lieberknecht lobt Fitness der Spieler

Noch am Dienstag wollte die Mannschaft wie im vergangenen Jahr ins Trainingslager nach Herxheim in der Pfalz reisen. Dort steht zum einen Grundlagenausdauer auf dem Programm, wobei Lieberknecht sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Fitnesstests der vergangenen Tage zeigte. Zudem sollen verschiedene Grundordnungen geübt werden, um die Mannschaft noch variabler zu machen. Am Samstag gibt es dann das erste Testspiel gegen Verbandsligist Rot-Weiß Darmstadt.