Sascha Thielert gehört zu den renommiertesten Schiedsrichter-Assistenten Deutschlands. In der neuen Folge von "kicker meets DAZN" hat er ausführlich über seine spezielle Rolle gesprochen und Einblick in sein Leben an der Linie gewährt.

"Mein Handy steht kaum noch still", sagt Sascha Thielert. Dass er am vergangenen Freitag bei der Partie zwischen Köln und Augsburg zum 250. Mal in der Bundesliga an der Seitenlinie stand, wäre wohl fast vollständig im Verborgenen geblieben, hätte Hauptschiedsrichter Patrick Ittrich ihm nicht zum Jubiläum eine selbst gestaltete Zeitschrift geschenkt und das Video via Social Media verbreitet.

In Ittrichs Gespann steht Thielert stets über 90 Minuten auf der Seite der Auswechselbänke - und damit auch immer auf der Seite der Trainer. "Man kennt sich mittlerweile und weiß, wie man mit ihnen umzugehen hat", sagt Thielert in der neuen Folge "kicker meets DAZN", in der als erster Schiedsrichter-Assistent zu Gast ist. "Ich finde es viel schlimmer, wenn der letzte Ersatzspieler noch meint, seinen Kommentar abgeben zu müssen. Das ist viel anstrengender, als wenn man sich mit dem Trainer ein bisschen battlet."

Während er bei Abseitsentscheidungen auch mit gegenläufigen Bewegungen "ein gutes Gespür entwickelt" habe, sind es gerade die für den Zuschauer scheinbar eindeutigsten Szenen, die ihm die größten Probleme bereiten. "Die schwierigsten Entscheidungen sind, wenn man daheim sagt: 'Der steht direkt daneben, warum sieht er das nicht?'", erklärt Thielert. "Wenn direkt vor deiner Nase etwas passiert, ist es viel schwieriger zu entscheiden, als wenn die Situation 15 Meter weg ist. Du kannst da nicht überall gleichzeitig hingucken. Das lässt das Auge gar nicht zu, das abzudecken."

Warum er sich trotz Hauptschiedsrichter-Einsätzen in der 2. Liga komplett auf die Assistenten-Rolle spezialisiert hat, was ihn von Deniz Aytekin unterscheidet und warum er sich bei einer richtigen Entscheidung gegen Anthony Modeste "nicht wohl" fühlte, verrät Thielert ebenfalls in der neuen KMD-Folge.

