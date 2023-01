"Wenn dieser Rahmen einem nicht passt, ist das total in Ordnung"

Bis der 1. FC Köln wieder gesund ist, dauert es noch ein wenig. Geschäftsführer Christian Keller spricht im kicker-Interview über die FC-Finanzen und Berater, die sich wundern.

Sportlich waren die zusätzlichen Spiele in der Europa Conference League für den 1. FC Köln am Ende zur Belastung geworden, finanziell aber trotz des Scheiterns in der Gruppenphase mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. "Definitiv", sagt Geschäftsführer Christian Keller im kicker-Interview (Montagausgabe). "Ich gehe jetzt hier nicht auf Summen ein. Aber es hat uns gutgetan."

Im Frühjahr war Keller beim FC angetreten, um die finanzielle Genesung des Klubs voranzutreiben. Bis es so weit ist, dauert es aber noch. "Wir brauchen jeden Euro, um weiter Verbindlichkeiten abzubauen", sagt Keller. "Und dank der Conference League schaffen wir es, diese Saison ein positives Ergebnis zu schreiben. Zum ersten Mal seit Jahren. Wir zahlen jetzt schon Verbindlichkeiten zurück, ab Juli werden wir das verstärkt tun."

"Wenn es gut läuft, sind wir in zwei bis vier Jahren wieder gesund"

Zusatzerlöse wie auf dem Transfermarkt oder über Europapokalspiele helfen dabei natürlich. "Was in der Pandemie gemacht werden musste, um den FC am Leben zu halten - Landesbürgschaften, Privatdarlehen, Genussscheine -, muss ja zurückgezahlt werden. Deshalb ist trotz positivem Ergebnis noch keine Entspannung angesagt. Im besten Fall schaffen wir es in dieser Saison, einen ersten ordentlichen Batzen Verbindlichkeiten abzubauen. Aber der Weg wird noch eine Zeitlang andauern. Wenn es gut läuft, sind wir in zwei bis vier Jahren wieder gesund", erklärt Keller.

Das Vorhaben, die Personalkosten um rund zwölf Millionen Euro zu senken, sei bereits erreicht worden. "Das war die Zielsetzung, um in dieser Saison einigermaßen wirtschaftlich auf den grünen Zweig zu kommen, inklusive der Transfererlöse, die erzielt wurden", so Keller. "Im Sommer besteht noch einmal die Möglichkeit, das Gehaltsgefüge homogener zu gestalten."

Dass manch Kritiker Keller vorwirft, auf dem Markt teils weltfremd zu agieren, kontert dieser gelassen. "Es wird niemand gezwungen, zu unterschreiben. Aber ich kann nur das anbieten, was wir in der Lage sind zu leisten. Wenn das aus anderer Perspektive weltfremd und nicht marktadäquat erscheint - was ja auch legitim ist -, dann können diese Spieler bzw. Berater hier nicht unterschreiben. Aber gehen Sie mal davon aus, dass die, mit denen wir ernsthaft sprechen, wissen, was möglich ist. Bevor es zu einem Kennenlerngespräch kommt, wird der grobe Rahmen immer abgesteckt, ohne dass schon ein Angebot auf dem Tisch liegt. Und wenn dieser Rahmen einem nicht passt, ist das doch total in Ordnung."

Keller über die Pläne auf der Torhüterposition, die aktive Fanszene, Pyrotechnik und einen Spieler, der alle verblüfft: Das komplette Interview lesen Sie im aktuellen kicker vom Montag - hier auch als eMagazine.