Der Vertrag von Martina Voss-Tecklenburg beim DFB läuft nach der WM im kommenden Jahr aus. Im kicker-Interview deutet die Bundestrainerin nun an, dass sie zu einer Verlängerung bereit wäre.

Kurz vor Weihnachten ist Martina Voss-Tecklenburg noch im Stress. Die Medientermine und sonstige Anfragen stapeln sich bei der Bundestrainerin. Die so erfolgreiche Europameisterschaft in England hat ihre Spuren hinterlassen. Nachhaltig - so hofft es nicht nur Voss-Tecklenburg. Aber danach sieht es aus hierzulande alles aus. "Ich habe das Gefühl, es ist gerade "in", zum Frauenfußball zu gehen, um zu zeigen, dass man auch etwas für die Entwicklung des Sports macht“, erklärt Voss-Tecklenburg im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Und die Entwicklung ist nicht nur in Deutschland erfreulich: "Ich war neulich beim Champions League-Gruppenspiel des FC Bayern in Barcelona. Es waren 46.000 Leute im Camp Nou und der gesamte Vorstand des FC Barcelona saß auf der Tribüne, nicht nur Vertreter und Vertreterinnen aus dem Fußball, sondern auch vom Basketball und anderen Sparten. Auch Politiker waren da“, berichtet die Bundestrainerin, die mit ihrer Mannschaft im Februar ins Trainingslager nach Südspanien fliegt.

Schließlich wartet im Juli und August schon das nächste Großereignis: die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Der deutschen Elf wurden Marokko, Kolumbien und Südkorea zugelost. "Wir haben eine starke Gruppe. Es sind drei Gegner, gegen die wir noch nie gespielt haben. Ich hätte es mir anders gewünscht.", meint Voss-Tecklenburg, deren Vertrag beim DFB nach der WM ausläuft. Über eine Verlängerung wurde auch schon gesprochen - noch ohne konkretes Ergebnis. "Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, würde ich sehr gerne verlängern", sagt die Bundestrainerin.

Was Sie über "Wetten, dass ...?"-Einladungen denkt, was sich seit der EM im deutschen Team geändert hat und was sie von der WM erwartet, verrät Voss-Tecklenburg im kompletten Interview. Lesen Sie es in der Montagsausgabe des kicker - hier ab Sonntagabend schon als eMagazine.

Gunnar Meggers

