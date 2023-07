Wenn die Millionen beim falschen Klub landen

Vertragsstrafen, fragwürdige Beteiligungen, Millionendeals. Der Fußball ist voll von absurden Klauseln. Die wunderbare Welt des Transfermarkts, Teil II.

Einen Millionenbetrag brachte Luka Jovic der Frankfurter Eintracht. Konkret waren es nach kicker-Recherchen 40,45 Millionen Euro, die in Hessen hängen blieben von den 62,78 Mio. Euro, die Real Madrid 2019 für den Angreifer löhnte. 17,34 Mio. Euro bekam Benfica Lissabon. Von dort hatten die Frankfurter Jovic 2017 geholt, die entsprechende Weiterverkaufsbeteiligung hatten sich die Portugiesen aber gesichert.

Mit dubiosen Beteiligungsklauseln, die Jovics vorherigen Karriereweg begleiteten, hatte die FIFA-Disziplinarkammer aber so ihre Probleme. Denn in den Augen des Weltverbandes verstießen sie gegen "Artikel 18bis", der die Beeinflussung der Transferpolitik der Klubs durch Dritte verhindern soll (siehe Infokasten).

Null Spielzeit, viele Millionen

So hatte Jovics Ausbildungsklub Roter Stern Belgrad einst 70 Prozent der Rechte an dem Nationalstürmer an Apollon Limassol verscherbelt - der zyprische Klub soll unter dem Einfluss diverser Spielerberater gestanden haben. Jener Teilverkauf beinhaltete zwei umstrittene Klauseln: So hätte Roter Stern die weiteren 30 Prozent an Jovic, heute in Diensten der AC Florenz, nicht ohne Zustimmung Limassols verpfänden oder abtreten dürfen. Apollon dagegen hätte sehr wohl jene 70 Prozent weitergeben dürfen ohne die Einwilligung der Serben - fragwürdig, denn was will ein Klub mit 30 Prozent an einem Spieler anfangen? Entsprechend urteilte auch die FIFA-Kammer: Das Vertragskonstrukt übervorteilt Apollon im Verhältnis gegenüber Roter Stern.

Die Zyprer hätten ein heftiges Druckmittel gehabt in dieser später so millionenträchtigen Personalie, das laut FIFA "ein schwerer Eingriff in die Vertragsfreiheit und in den Grundsatz des freien Willens, der jeder Vertragspartei eigen ist", dargestellt habe. Man darf sich schon fragen, in wessen Interesse die Belgrader Verantwortlichen in diesem Falle gehandelt haben. Denn am Ende verkaufte Roter Stern Jovic für 6,65 Millionen Euro an Benfica - gemäß den Football-Leaks-Dokumenten verdiente Apollon am Jovic-Transfer also 4,65 Millionen Euro. Mehr als die Serben, obwohl der Spieler keine Minute für Limassol gespielt hatte. Ein Teil der Millionen landete beim falschen Klub.

"Artikel 18bis": BEEINFLUSSUNG VON KLUBS DURCH DRITTPARTEIEN Ein Verein darf keine Verträge eingehen, die dem anderen Verein/den anderen Vereinen und umgekehrt oder einer Drittpartei die Möglichkeit einräumen, in Arbeitsverhältnissen oder Transfersachen seine Unabhängigkeit, seine Politik oder die Leistung seiner Teams zu beeinflussen.

Die FIFA-Disziplinarkommission kann gegen Vereine disziplinarische Sanktionen verhängen, wenn diese die obige Verpflichtung verletzen.

Arsenals Deal mit Frosinone

Insgesamt fünfmal verlieh der FC Arsenal Joel Campbell, ehe die Gunners den Costa Ricaner 2018 final abgaben - und zwar zum damaligen Serie-A-Vertreter Frosinone Calcio für kolportierte 1,5 Mio. Euro. Ein Schnäppchen! Die Londoner hofften dennoch, dass die Italiener mit Campbell einmal mehr erlösen würden, ließen sie sich doch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 25 Prozent zusichern. Im Falle eines Transfers ins Vereinigte Königreich hätte diese sogar auf 30 Prozent anwachsen sollen. Was wiederum die FIFA auf den Plan rief, die hier eine unredliche Einflussnahme der Gunners auf die Transferpolitik Frosinones bemängelte und die zusätzliche Klausel kassierte.

Ähnlich gelagert war der Transfer von Chuba Akpom von Arsenal zu PAOK Saloniki für 2 Mio. Euro, was der Weltverband ebenso wenig durchgehen ließ. Der Premier-League-Klub sicherte sich 30 Prozent im Weiterverkaufsfall. Die 40-Prozent-Klausel für eine Rückkehr auf die Insel annullierte die FIFA ebenfalls.

Alles Santos, oder was?

Als neues Mekka des Fußballs - oder besser: als Land der Wahnsinnstransfers - galt eine Zeit lang China. Kein Wunder, dass hier so mancher Klub kreative Klauseln aus dem Hut zu zaubern versuchte. So auch der FC Santos in dem Elf-Millionen-Euro-Transfer des Angreifers Geuvanio im Januar 2016 zu Tianjin Quanjian, wo später auch der heutige BVB-Spieler Anthony Modeste landete. Die Brasilianer wollten vermeiden, dass die Chinesen Geuvanio irgendwann an einen direkten Konkurrenten abgeben, und verankerten eine entsprechende Klausel in dem Vertragswerk. Der Stürmer hätte also im Falle einer Brasilien-Rückkehr ausschließlich zum FC Santos gehen können. Die FIFA untersagte das. Geuvanio wurde nur 17 Monate später nach Brasilien verliehen - nicht etwa zurück zu Santos, sondern zu Flamengo Rio de Janeiro.

Die 3-Millionen-Vertragsstrafe

Ähnlich agierte Palmeiras im Falle Roger Guedes, als der 2018 für 9,5 Mio. Euro zu Shandong Luneng wechselte. Die Chinesen sollten ihn nicht binnen der nächsten drei Jahre nach Brasilien verleihen oder verkaufen können. Um einer Stärkung der nationalen Konkurrenz vorzubeugen, hatten die Anwälte von Palmeiras eine 3-Millionen-Euro-Vertragsstrafe festschreiben lassen. Zahlbar übrigens binnen 24 Stunden nach einem Wechsel oder einer Leihe ins Land des "jogo bonito". Auch hier schritt die FIFA ein und erklärte das Gebaren für nicht vereinbar mit "Artikel 18bis".

