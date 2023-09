Beim 7:0 gegen den VfL Bochum war die Defensive des FC Bayern wenig gefordert, zuvor hatte sie beim 2:2 gegen Leverkusen und dem 4:3 gegen Manchester United fünf Gegentore geschluckt. Ein Weltmeister von 1990 analysiert die Schwächen.

Vier Gegentore in fünf Bundesligaspielen, drei in der Champions League. Für ein endgültiges Urteil ist es zu früh, wie sattelfest Bayerns Defensive geworden ist. "Die Bayern bekommen nach wie vor zu viele Gegentore: Und zwar zu einfache, häufig durch individuelle Fehler", hat Jürgen Kohler erkannt.

Der 57-Jährige war zu seiner aktiven Zeit ein Meister seines Fachs, als Innenverteidiger Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger, Meister in Deutschland und Italien. Konkret bemängelt Kohler: "Die Fehler wiederholen sich. Oft sind die Abstände zu groß. Im Strafraum geht es um Beweglichkeit, schnelle Füße und schnelles Handeln im Kopf. Daran mangelt es, ebenso bei der Positionierung zu Ball und Gegner und der Antizipation."

Damit meint er in erster Linie die Innenverteidiger Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Matthjis de Ligt. "Alles Spieler mit Qualität, aber wenn die Luft auf Top-Niveau dünn wird, bekommen sie Probleme. Bayern hat in der Innenverteidigung ein gutes, aber kein Top-Niveau", urteilt Kohler. Zu einer fairen Beurteilung gehört dazu, dass er aktuell in Europas Top-Ligen wenig Verteidiger auf allerhöchstem Niveau sieht, viele Teams hätten in diesem Bereich Probleme.

Stichwort Außenverteidiger, auch von denen müsse laut Kohler mehr kommen. "Bei Davies sehe ich nach seinem überragenden ersten Jahr eine gewisse Stagnation, die bei jungen Spielern aber normal ist. Seine große Qualität ist die unglaubliche Schnelligkeit, er kann nach 40,50 Metern nochmals beschleunigen, das können nicht viele." Und die rechte Seite? "Laimer macht seine Sache gut, es ist aber nicht seine Lieblingsposition. Mazraoui sehe ich nicht so gut, bei ihm kommen die Gegner zu oft zu schnell in den Rücken."

Klar Worte, wohl wissend, dass zur Defensivarbeit im modernen Fußball die komplette Mannschaft gehört. "Die Lust auf Defensivarbeit muss geweckt werden, schon im Training. Ein intensives Trainingsspiel muss auch mal 0:0 ausgehen. Verteidigen heißt auch kämpfen", empfiehlt Kohler. Der Rekordmeister bekommt schon am kommenden Samstag im Spitzenspiel gegen RB Leipzig die Gelegenheit zu beweisen, dass Fortschritte erkennbar sind.

Lesen Sie in der Montagausgabe des kicker (Print) eine Story über Bayerns Abwehr. Warum Thomas Tuchel auf Schnelligkeit setzt, bei welchen Werten die Innenverteidiger top sind, wo sie sich noch steigern müssen und was Torwart Sven Ulreich zur Thematik sagt.