Wenn der Schüler den Meister fordert: Ein Super-Bowl-Trainerduell gegen die Norm

Der eine ein Mastermind unter Druck, der andere vor einem Jahr fast gefeuert: Im Super Bowl sorgen Sean McVay und Zac Taylor für ein historisches Duell der Head Coaches. Pikant: Der eine ist mal der Chef des anderen gewesen.

Ein Blick auf die Super-Bowl-Coaches der vergangenen Jahre führt deutlich vor Augen, dass es mit Sean McVay respektive Zac Taylor einen ungewöhnlichen neuen Ringträger geben wird. Bill Belichick (2019 mit den New England Patriots) ist mittlerweile 69 Jahre alt, Chiefs-Trainer Andy Reid (2020 gegen die San Franciso 49ers) bereits 63 und im vergangenen Jahr heimste mit Bruce Arians (69) abermals ein alter Trainer-Haudegen die begehrte Vince Lombardi Trophy ein.

Bereits jetzt ein Duell für die Geschichtsbücher

Raus aus der Vergangenheit, rein in die Gegenwart: Mit Sean McVay (36) und Zac Taylor (38) steht sich im Super Bowl LVI das jüngste Head-Coach-Duo aller Zeiten gegenüber. Der erste Rekord, und das bereits vor dem Coin Toss. Für Rams-Coach McVay ist es der zweite Anlauf, einen Ring zu gewinnen (3:13 gegen die Patriots 2019), auf Taylor wartet - zumindest in führender Trainerposition - eine Premiere.

Mastermind mit Masterplan?

Im Januar 2017 verkündete Stan Kroenke, Chairman und Owner der Rams, dass Sean McVay fortan die Geschicke des Franchise leiten soll. Und das im zarten Alter von gerade einmal 30 Jahren - natürlich NFL-Rekord. Die Zahlen des Mannes aus Ohio seitdem: fünf Spielzeiten mit einer positiven Bilanz, vier Play-off-Teilnahmen, drei NFC-West-Titel, zwei NFC Championships. McVay hat sich in kürzester Zeit einen Ruf in der NFL erarbeitet, gilt als Mastermind, das sogar längst vergangene Spielzüge in seinem Football-Gehirn abgespeichert hat.

Ohne Zweifel wird am kommenden Sonntag der größere Druck auf McVays Schultern lasten. Dafür sprechen gleich mehrere Gründe: Sein erster Ausflug in den Super Bowl endete 2019 ernüchternd wie enttäuschend. Bei der 3:13-Niederlage gegen die Patriots (nie hatte ein Super Bowl weniger Punkte zu bieten) zerschellte McVays Gameplan an der Patriots-Defensive: kein Touchdown - und somit auch kein Ring.

Nun muss er beweisen, dass er aus der Vergangenheit seine Lehren gezogen hat.

Zudem ist spätestens mit dem Blockbuster-Trade rund um Von Miller und der Verpflichtung von Star-Receiver Odell Beckham Jr. klar: Die Rams wollen den Super-Bowl-Titel. Und zwar jetzt! Dafür hat das Franchise für viele, viele Jahre wichtige Draft-Picks der Zukunft geopfert. Die Rams riskieren viel und gehen "all-in". Das Team hat sowohl in der Offense als auch in der Defense die richtigen Waffen, jetzt liegt es an Schachmeister McVay, diese gegen die Bengals richtig einzusetzen.

Vom Rande der Entlassung in den Super Bowl

Hat Zac Taylor das komplette Skillset, um ein NFL-Franchise als Head Coach anzuführen? Daran scheiden sich bis heute die Geister der Experten und Fans. Liest man die Bilanz seiner ersten zwei Saisons an der Seitenlinie der Bengals, kommen Zweifel auf: Seine Debüt-Spielzeit endete verheerend mit nur zwei Siegen bei 14 Niederlagen. Bis in Woche 13 musste sich Cincinnati gedulden, ehe das Team überhaupt erstmals einen Sieg einfahren konnte (22:6 gegen die New York Jets). Klingt nicht gerade nach Super-Bowl-Material.

Im zweiten Jahr dann neue Hoffnung, mit Joe Burrow wurde ein neuer Franchise-Quarterback als First-Overall-Pick auserkoren, der als Taylors verlängerter Arm die Bengals übers Feld und damit in erfolgreichere Zeiten führen sollte. Doch Burrows Kreuzbandriss in Woche 11 verpasste diesen Hoffnungen einen erheblichen Dämpfer - und die zweite Saison unter Zac Taylor endete abermals mit einer schwachen Bilanz von 4-11-1. Rufe nach einer Erneuerung auf der Head-Coach-Position wurden laut, nie zuvor erlebte das Franchise zwei solch magere Jahre.

Peilen die Vince Lombardi Trophy an: Zac Taylor (li.) und Joe Burrow.

Doch die Bengals hielten an Taylor fest und starteten einen dritten Anlauf - mit Erfolg! Mit einer clever ergänzten Defense, einem gesunden Quarterback Joe Burrow sowie seinem kongenialen Wide Receiver Ja'Marr Chase als Puzzleteile trug Taylors Arbeit endlich Früchte und die Bengals zogen in die Play-offs ein. Dort legte Cincy erst richtig los, was mit den Tennessee Titans (Nummer-1-Seed der AFC) und den Kansas City Chiefs (Nummer-2-Seed) gleich zwei Mitfavoriten auf den Super Bowl zu spüren bekamen, wenngleich beide Duelle erst durch Field Goals von Rookie-Kicker Evan McPherson in letzter Sekunde entschieden wurden.

Von einer Lachnummer der Liga zum AFC Champion, Taylor hatte den Turnaround geschafft.

Wenn der Schüler den Meister fordert

Es ist also angerichtet. Rams gegen Bengals - McVay gegen Taylor. Und besonders für Letzteren schließt sich mit diesem Super Bowl LVI ein Kreis. Vor seiner Anstellung in Cincinnati war Taylor als Wide-Receiver- sowie Quarterback-Coach tätig. Und zwar unter niemand Geringerem als Sean McVay bei den LA Rams.

Unter Sean zu arbeiten waren die besten zwei Jahre meines Lebens. Zac Taylor

Wie wertvoll diese Zusammenarbeit für ihn im Nachhinein war, verriet Taylor jüngst der Bengals-Reporterin Marisa Contipelli: "Unter Sean zu arbeiten waren die besten zwei Jahre meines Lebens. Es war Freunde pur. Du hast es geliebt, jeden Tag das Trainingsgelände zu betreten. Er hat vielen von uns jungen Coaches gezeigt, dass man seinen eigenen Weg gehen und es schaffen kann." Jetzt kreuzen sich die Wege erneut, auf der größtmöglichen Bühne stehen dieses Mal beide Trainer im Rampenlicht.

Ob Taylor aus dem Schatten seines einstigen Mentors treten kann?

