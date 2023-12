Wenn der Metal dröhnt und der Buhmann stöhnt: Die Gesichter der Darts-WM

Die Darts-WM steht mit ihrer 31. Auflage direkt vor der Tür. Und wenn zwischen dem 15. Dezember 2023 und 3. Januar 2024 der Alexandra Palace in London tobt, dann betreten unterschiedlichste "Gestalten" wieder die Bühne - darunter ein Fan der lauten Musik, ein gern ausgepfiffener Profi und ein Top-Favorit, an dem es auch Zweifel gibt.

Der Favorit mit dem Fußballklub-Namen

Luke Humphries also.

Der erst 28-jährige Engländer gilt bei der bevorstehenden Darts-Weltmeisterschaft unter den Buchmachern tatsächlich als Favorit. Steht also höher im Kurs als Titelverteidiger Michael Smith oder Dauerbrenner Michael van Gerwen, der nun allerdings schon seit fünf Jahren auf seinen vierten WM-Titel wartet.

"Cool Hand Luke" muss seinen eigenen Vorschusslorbeeren allerdings erst einmal gerecht werden, ist er bei einer Darts-WM schließlich noch nie übers Viertelfinale hinausgekommen. Kurios: Humphries' Vater hat seinen Sohn wirklich nach seinem Herzensklub Leeds United, der zuletzt abgestiegen ist und sich aktuell in der zweiten englischen Liga (Championship) befindet, benannt. "Leeds United Kings of Europe" - kurz eben Luke. Für Humphries' WM-Titelanspruch spricht auf jeden Fall, dass die aktuelle Nummer 3 der Order of Merit drei der vier Major-Turniere vor dieser Weltmeisterschaft im Ally Pally für sich entschieden und vor zwei Jahren seinen Lebensstil verändert hat. Er hat sichtbar viel abgenommen - was gefruchtet hat. Humphries ist längst in der Weltspitze angekommen.

Allerdings gibt es auch Zweifel am Darts-Senkrechtstarter. So hat Experte und TV-Gesicht Elmar Paulke gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unmissverständlich gesagt: "Ich glaube, dass es der derzeitige Topstar Luke Humphries nicht machen wird. Er hat zuletzt drei große Titel in sieben Wochen geholt. Er wird es nicht schaffen bei der WM." Seine detaillierte Einschätzung dazu: "Luke Humphries ist ein Spielertyp, der sich selbst wahnsinnig unter Druck setzt. Ich bin gespannt, ob er das aufrechterhalten kann bei der WM. Ich glaube, dass darin eine Gefahr liegt. So einfach ist das Leben nicht, so einfach ist Sport auch nicht, dass ich alles gewinne. Du kannst halt auch mal gegen die Nummer 30 der Welt rausgehen, weil er einen überragenden Tag hat."

Der bunte Pfau mit der Mähne

Außerdem mischen eben im Favoritenkreis immer auch Namen wie eben die früheren Weltmeister van Gerwen (Niederlande), Peter Wright (Schottland), Vorjahressieger Smith (England) sowie Gerwyn Price (Wales) mit. Auch für Routinier Gary Anderson (Schottland) sieht Darts-Experte Paulke Chancen.

Ein Name wie Wright (53), den Sieger von 2020 und 2022, ist allein schon als möglicher Titelkandidat zu nennen, weil er die Massen mit sich reißt. Allein wenn "Don't stop the party" bei seinem Walk-on startet, versetzen die Klänge von Pitbull das Tollhaus in London in einen Ausnahmezustand. Das weiß "Snakebite" auch stets für sich als Push zu nutzen, wenn er auf der Bühne entlang tänzelt und sich vom Hexenkessel Alexandra Palace auch wieder von vielen deutschen Fans motivieren lässt.

Wright ist Entertainer, der mit seinem bunt gefärbten Irokesenschnitt jedem auffällt, bei der WM auch schon mal als Grinch verkleidet spielt, aber bei der vergangenen Ausgabe schon in Runde drei ausschied. Jetzt will sich der zweimalige Champion rehabilitieren.

Der Mann mit dem Kopfhörer-Gate

Gerwyn "The Iceman" Price hat sich im vergangenen Jahr mit großen Kopfhörern auf der Darts-Bühne gezeigt. IMAGO/Action Plus

Ein Gesicht der Weltmeisterschaft wird natürlich auch Price wieder sein. Der 38-jährige Waliser mit dem Spitznamen "Iceman" kommt ursprünglich aus einer anderen Sportart, ist Rugbyspieler gewesen und zeigt sich dementsprechend muskelbepackt auf der Bühne. Mit seiner Art, die für neutrale Beobachter gern als arrogant oder aufmüpfig daherkommt, eckt der Profi an. Buhrufe in seine Richtung gehören seit Jahren zur gängigen Tonart. Manchmal kümmern sie ihn nicht groß, im letzten Jahr bei seinem spektakulären Aus im Viertelfinale gegen den deutschen Senkrechtstarter Gabriel "Gaga" Clemens hat es allerdings wieder Frischfutter gegeben.

Hier hatte sich Price zwischenzeitlich vor lauter Entnervtheit große Kopfhörer beim Duell mit dem Deutschen aufgezogen - und im Anschluss vom Rücktritt im Darts-Zirkus geschrieben. "Ich bin nicht sicher, ob ich jemals wieder bei einer WM spiele", so der Waliser.

Doch das dürfte wohl nur der Emotionalität geschuldet gewesen sein. Denn "The Iceman" ist wieder da und will angreifen. Provokationen, Freudenschreie, Verzögerungen - auf seine Auftritte im Ally Pally darf man sich als Zuschauer wieder freuen und genauso auf Buhrufe. Einen WM-Titel hat der gern auch mal ob der nicht verhallenden Buhrufe stöhnende oder auch mit direkten Gesten Richtung Publikum attackierende Spieler auch schon vorzuweisen: 2021, vor leeren Rängen. Der Weltranglisten-Fünfte will es - mal wieder - allen zeigen.

Wenn es laute Musik sein muss ...

Braucht Metal auf die Ohren: Ryan Searle. IMAGO/Action Plus

Überhaupt darf man sich bei der diesjährigen WM wieder auf unterschiedlichste Figuren freuen - darunter auch ein Spieler, der sich gern die lauteste Musik auf die Ohren dröhnen lässt: Ryan Searle. Der etwas kräftigere Engländer aus der Grafschaft Somerset würde auf keinem Rockfestival groß auffallen - Tattoos, lange offene Haare. Im Ally Pally sticht er aber etwas heraus.

Beim Walk-On läuft "Paranoid" von Black Sabbath, sein T-Shirt ziert ein Totenkopf, auf den seine Haare fallen. Seine Pfeile sind mit 32 Gramm ebenfalls passend zu seiner "Heavy Metal"-Liebe "heavy", sodass er spaßeshalber als "Speerwerfer" bezeichnet wird. Darüber hinaus leidet Searle an einer Hornhautverkrümmung und sieht deshalb teilweise nicht, in welchem Feld seine Pfeile stecken.

Der tropische Fisch-Liebhaber

"The Wizard" ist da anders, kommt im Gegensatz zu Searle mit vorn kürzerem Haarschnitt und hinten langem Zopf daher - und mit langem, sehr langem Kinnbart. Finishes im Darts auf unübliche Weise sind auch beliebt bei ihm. Und vor allem seine Hobbies. "Ich interessiere mich für tropische Fische und ziehe gerne mein eigenes Gemüse", sagte der Australier einst im Interview mit "Darts1". Vor seiner Karriere als Profi ist die Kultfigur Maurer gewesen, bei der WM ist der Finalist von 2010 jedoch zuletzt vor zehn Jahren übers Achtelfinale hinausgekommen.

Der große Unbekannte

Der US-Amerikaner Stowe Buntz ist in der Szene weitestgehend unbekannt, hat beim Grand Slam of Darts aber für eine Sensation gesorgt und fertigte Wright mit 5:1 ab. Bis ins Viertelfinale ist "Buntzy" in der Folge gegangen und wird das Eröffnungsspiel der WM gegen Kevin Doets bestreiten. Und zweifelsfrei in Erinnerung bleiben: Mit neonfarbenen Hosen und T-Shirts in Regenbogenfarben trifft er stets eine gewöhnungsbedürftige Kleiderauswahl.

Der Dauerbrenner

Steve Beaton ist Gesetz: Der 59-Jährige hat schon vor der Geburt zahlreicher Konkurrenten an einer Darts-WM teilgenommen. Zum 33. Mal nacheinander (erst BDO, dann PDC) greift die englische Legende nun schon beim Saisonhöhepunkt, den er einmal gewonnen hat (1996), an. "The Bronzed Adonis" ist nicht nur für seinen gebräunten Teint bekannt, sondern auch für seinen butterweichen und eleganten Wurfstil.

Die Königin

Wird gefeiert werden: Fallon Sherrock. IMAGO/Action Plus

Auch Frauen mischen bei dieser Weltmeisterschaft der PDC wieder fleißig mit - allen voran Fallon Sherrock. "The Queen of the Palace" ist 2019 weltweit bekannt geworden als die erste Frau, die bei einer gemischten Darts-WM eine Partie gewonnen hat. Der stets ekstatische Ally Pally hat sich bei den Anfeuerungsrufen für die 29-Jährige selbst stets übertroffen. Im August hat sie zudem den ersten Neundarter einer Frau vor TV-Kameras verbucht. Für ihre Leistungen wurde die Pionierin von Prinz William sogar mit einem Orden gewürdigt. In der ersten Runde trifft die Engländerin auf Jermaine Wattimena - die Nummer 51 der Welt - und kann sich der Unterstützung der Fans sicher sein.

Warum sollte ich sie nicht verdient haben? Fallon Sherrock im Jahr 2022 über ihre kritisierte Teilnahme

Interessant: Im vergangenen Jahr hat es Kritik an ihrer Teilnahme gegeben. Erst eine Woche vor der Auslosung verkündete der Weltverband PDC damals ihre Teilnahmeberechtigung mit der Begründung, dass sie im Juli das Women's World Matchplay gewonnen hatte. Das sorgte für viel Ärger. Der Professional Darts Corporation wurde vorgeworfen, ihr weibliches Zugpferd aus kommerziellen Gründen mit allen Mitteln dabei haben zu wollen. Ihre Antwort: "Warum sollte ich sie nicht verdient haben? Ich habe ein Major-Turnier vor TV-Kameras gewonnen. Ja, es war ein reines Frauen-Turnier, aber es war trotzdem ein großer Wettbewerb. Jeder andere Major-Sieger darf doch auch bei der WM starten. Man kann also sagen, was man will: Es ist verdient, dass ich teilnehmen darf." Sie bekomme natürlich mit, wie andere Leute über sie reden, erklärte die Frau aus Milton Keynes: "Ich glaube, dass sie nicht realisieren, was sie da tun. Aber am Ende interessieren mich diese ganzen Kontroversen nicht wirklich. Es ändert sich ohnehin nichts, wenn man sich damit beschäftigt, das habe ich in den Jahren gelernt."

Es gibt darüber hinaus noch viele weitere Akteure bei der Darts-WM, die ihre ganz eigenen Geschichten haben - darunter etwa der auf einer Auberginen-Farm arbeitende und als Auberginen-König bekannte Dirk van Duijvenbode oder neben den deutschen Teilnehmern Clemens, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, Florian Hempel und Dragutin Horvat eben auch "Mighty Mike" van Gerwen.