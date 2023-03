Wenn das Wie nicht gefällt: Nur einer spielte laut Xavi "perfekt"

Der FC Barcelona hat das Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey bei Real Madrid gewonnen. Doch auch Xavi räumte offen ein, dass sein Team nur in zwei Bereichen wirklich geglänzt hatte.

Es war ein bisschen verkehrte Welt im Bernabeu. Weniger vom Spielverlauf her, der war gerade angesichts der personellen Probleme der Katalanen so zu erwarten gewesen. Doch dass der Trainer des unterlegenen Teams zufrieden ist und der des erfolgreichen nicht, ist zweifellos außergewöhnlich.

Doch so verhielt es sich nun mal nach dem 1:0-Sieg Barcelonas in der Höhle des Löwen. "Barça hatte nur 30 bis 40 Prozent Ballbesitz, das bedeutet, dass wir es gut gemacht haben", sagte Carlo Ancelotti. "Wir haben sehr viel Druck gemacht." Eine durchaus streitbare Aussage des Italieners.

Andere Töne waren von Xavi zu vernehmen, dessen Team gerade mal 35 Prozent Ballbesitz aufwies. Die Mittellinie sahen seine Spieler meist nur aus der Ferne. "Wir wussten nicht, wie wir den Ball halten sollten, es war schwierig für uns, Zweikämpfe in der Madrider Hälfte zu gewinnen", sagte der 43-Jährige. "Wir dürfen den Ball nicht dem Gegner überlassen." Der Plan sei "anders" gewesen. "Wir wollten in der gegnerischen Hälfte dominieren. Mit dem Ball verteidigen, aber das ist uns heute nicht gelungen. Wir waren nicht sauber am Ball." Sein Fazit: "Mit dem Wie können wir uns heute nicht rühmen."

Marcos Alonso überrascht

Aber klar, wenn man im Bernabeu gewinnt, dann hat man auch irgendetwas richtig gemacht - Einsatz und Abwehrarbeit stimmten bei den Katalanen. Außenverteidiger Marcos Alonso, bislang noch kein wesentlicher Faktor unter Xavi, glänzte in ungewohnter Rolle in der Defensivzentrale. Gemeinsam mit Jules Koundé beförderte er mit sämtlichen ihm zur Verfügung stehenden Körperteilen Reals schwache Hereingaben aus der Gefahrenzone. "Wir haben ohne Ball gut verteidigt, wir haben ohne Ball auch gut gekämpft", sagte Xavi. "Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, nicht so sehr mit dem Spiel".

Kurios, dass Barcelona trotz aller Harmlosigkeit eigentlich sogar höher hätte gewonnen können, wenn nicht gar müssen. Franck Kessié bot sich die Riesenchance auf das 2:0. Joker Ansu Fati verhinderte den Treffer, weil er beim Schuss des Ivorers seinen Fuß unmittelbar vor der Torlinie nicht mehr wegbrachte (72.).

"Perfekter" Araujo

Doch das wäre auch des Guten (viel) zu viel gewesen. Hängen bleibt so nur eine beeindruckende Abwehrschlacht - mit einem besonders hartnäckigen Kämpfer. Rechtsverteidiger Ronald Araujo dämmte Vinicius Juniors Kreise völlig ein, wenn auch mit etwas Hilfe. "Xavi baute ein Unterstützungssystem auf, das perfekt funktionierte", analysierte die "Marca" treffend. Zum einen mit Frenkie de Jong, zum anderen mit Flügelangreifer Raphinha. "Sein Rückzug war ein weiterer Pfeiler, auf dem Barças solides Defensivsystem aufgebaut war."

Doch ein Sonderlob sackte zu Recht Araujo ein. Xavi bezeichnete dessen Leistung schlicht als "perfekt. Vinicius hat fast nicht mitgespielt. Großartige Verteidigung von der ganzen Mannschaft."