Wenn das eigene Ego mit einem durchgeht: Tadic sorgt für mächtig Wirbel in Serbien

Seit Jahren gibt es das Stereotyp, dass serbische Mannschaften zwar stets über gute Individualisten verfügen, dann aber aufgrund von Egoismen keine Einheit werden und folglich nichts reißen können - und auch bei dieser EM verdichten sich die Anzeichen, dass es wieder so laufen könnte.

War unzufrieden mit seiner Rolle und trug das an die Öffentlichkeit: Dusan Tadic. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Zum EM-Start gegen England setzte es zwar eine 0:1-Niederlage, sportlich konnte man aber eigentlich mit der eigenen Leistung zufrieden sein, war man doch ebenbürtig mit einem der großen Turnierfavoriten. So hörten sich dann auch die ersten Statements der Adler nach Abpfiff an, doch das war nur die Ruhe vor dem Sturm.

Dusan Tadic, Kapitän und 109-maliger Nationalspieler, war ganz offenbar unzufrieden mit den personellen Entscheidungen von Nationaltrainer Dragan Stojkovic. "Natürlich bin ich damit nicht einverstanden", sagte der 35-jährige Tempodribbler nach dem England-Spiel vor laufenden Kameras.

"Es fiel mir schwer", gab Tadic zu und verriet, dass er im Vorfeld mit dem Mister, wie Stojkovic von den serbischen Nationalspielern angesprochen wird, geredet habe. "Wir haben eine gute Kommunikation, er hat mir seine Überlegungen erläutert, dennoch fiel es mir schwer. Ich bin der Kapitän, der Leader und ich denke, dass ich ohne falsche Bescheidenheit der beste Spieler dieser Mannschaft bin. Natürlich denke ich, dass ich hätte spielen müssen."

Das ist nicht gut, wenn er das gesagt hat, überhaupt nicht gut Dragan Stojkovic zu Dusan Tadics Interview

Eine Aussage, bei der so manch einer, der es mit Serbien hält, ganz sicher die eine oder vielleicht auch gleich beide Augenbrauen hochgezogen hat. Da half auch wenig, dass Tadic auch davon sprach, dass man "die Entscheidung des Trainers respektieren, diese aber nicht teilen" müsse.

"Das ist nicht gut, wenn er das gesagt hat, überhaupt nicht gut", sagte dann auch Stojkovic nachdem er von Tadics Aussagen erfahren hatte. Der 59-Jährige erklärte sich dann aber auch noch öffentlich und meinte, dass Tadic aus taktischen Gründen nicht von Anfang gespielt habe. "Ich wollte ihn in der zweiten Hälfte mit frischen Beinen von der Bank bringen."

Eine Frage der Physis also? Keineswegs, wenn es nach Tadic geht. Der hatte zuvor schon betont, dass er "der fitteste Spieler in der Mannschaft" sei und er dies auch dem Trainer so gesagt habe. "Über meine Physis muss man sich keine Sorgen machen."

Gewaltiges mediales Echo

Dusan Tadic war mit seiner Entscheidung nicht einverstanden: Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic. IMAGO/Uwe Kraft

Ungeachtet der Frage nach Tadics Physis, seine Aussagen lösten ein gewaltiges mediales Echo in Serbien aus. Am Dienstag gab es nach Angaben des serbischen Fußballverbandes (FSS) dann im Mannschaftshotel eine Aussprache, bei der sich Tadic vor versammelter Mannschaft beim Trainer für seine "unbedachten Aussagen" entschuldigte.

Die Serben wollten die Angelegenheit schnell abhaken und sich auf das anstehende Spiel gegen Slowenien konzentrieren. "Je mehr wir uns mit Dingen aus dem England-Spiel beschäftigen, desto weniger können wir uns auf das kommende Duell gegen Slowenien konzentrieren", mahnte auch Abwehrchef Nikola Milenkovic, der sich durchaus darüber im Klaren sein dürfte, dass nur ein Sieg den Wirbel um Tadics Aussagen endgültig abebben lassen könnte.

Ob das gelingt, wird sich am Donnerstag zeigen. Stojkovic bestätigte nun auch, dass man mit Tadic in der Startelf rechnen dürfe. Sicher ist, dass Filip Kostic nicht dabei sein wird. Der Ex-Frankfurter erlitt gegen England eine Bänderverletzung im linken Knie und fällt mindestens zwei Wochen aus - das ist gleichbedeutend mit seinem EM-Aus.