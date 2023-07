Wenn das Auto zur tödlichen Hitzefalle wird

Im Sommer kann sich das geparkte Auto rapide schnell in einen lebensfeindlichen Glutofen verwandeln. Kinder, aber auch Tiere dürfen deshalb niemals im Wagen zurückbleiben. Doch die entsprechenden Warnungen finden nicht immer Gehör. Technische Hilfsmittel sollen dem entgegenwirken. Wie solche Tools aussehen, was von ihnen zu halten ist - und was Passanten tun können, die eine Notlage bemerken:

Der Fall sorgte unlängst für bundesweites Entsetzen: Im hessischen Wettenberg hatte ein Vater seinen 18 Monate alten Sohn im Auto zurückgelassen. Als der 37-jährige später zurückkehrte, fand er das Kind leblos vor. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Kleinen tun. Offensichtliche Todesursache: Akute Überhitzung.

Schnell bei 60 Grad

Trotz eindringlicher Warnungen ereignen sich Tragödien wie diese immer wieder. Nach wie vor wird unterschätzt, wie rasch sich ein Auto aufheizen kann und damit zur tödlichen Hitzefalle wird. "Das kann auch dann sehr schnell gehen, wenn die Außentemperatur gefühlt gar nicht so hoch ist", warnt Mercedes-Sprecher Tim In der Smitten. Tatsächlich rechnet der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) vor, dass schon 20 Grad ausreichen, um den Innenraum eines in der Sonne parkenden Fahrzeugs binnen einer halben Stunde auf 36 Grad zu bringen. Nach einer Stunde sind bereits 46 Grad erreicht. Und bei hochsommerlichen 34 Grad wird das Auto rapide schnell zum Glutofen: Nach zehn Minuten herrschen im Passagierbereich über 40 Grad, nach einer Stunde 60 Grad. Das sind dann absolut lebensfeindliche Bedingungen. Wichtig zu wissen: Die Fenster einen Spalt zu öffnen oder das Schiebedach zu kippen, wendet die Gefahr kaum ab. Mehr als zwei bis drei Grad kühler wird es nicht, wie der ADAC in einem Versuch festgestellt hat.

Bedroht vom Hitzekollaps

Kleinkinder und Babys sind deshalb in besonderem Maße vom Hitzekollaps bedroht, weil sich ihre Körper bis zu fünfmal so schnell erwärmen wie die von Erwachsenen. Außerdem sei ihre Fähigkeit, Temperaturen zu regeln, noch nicht voll entwickelt, wie es vonseiten des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte heißt.

"Kinder dürfen niemals im Fahrzeug zurückgelassen werden - zu keiner Jahreszeit!", betont eindringlich Melanie Mikulla vom ADAC. Das gilt, natürlich, auch für andere hilfsbedürftige Personen, die sich nicht selbst aus dem Auto befreien können - und für Tiere. Schon der schnelle Sprung hinein zum Bäcker kann lebensbedrohliche Situtionen auslösen.

Die Hitze bringt auch Haustiere wie Hunde in Gefahr. ampnet/GTÜ

Nachvollziehbarerweise ist es deshalb alles andere als ein Kavaliersdelikt, ein Kind oder Tier bei Hitze im Auto zurückzulassen. Ein solches Vorgehen kann als Körperverletzung und Kindesmisshandlung gewertet werden, beides ist eine Straftat. Im Falle eines Tiers geht es um Tierquälerei.

Warnsysteme schlagen Alarm

Ob der Vater in Wettenberg seinen kleinen Sohn einfach im Auto ausschlafen lassen wollte oder ob er ihn tatsächlich vergessen hat, darüber kann nur spekuliert werden. Zumindest einer - eigentlich kaum vorstellbaren - Vergesslichkeit sollen technische Warnsysteme entgegenwirken. Sie schlagen beispielsweise dann Alarm, wenn der Fahrer/die Fahrerin das Auto versperrt, obwohl sich darin noch ein Kind befindet.

Verbaut ist die Technik in einzelnen Kindersitzen. Es gebe aber auch Nachrüstlösungen, wie ADAC-Expertin Melanie Mikulla erklärt. Das sieht dann so aus, dass ein Zubehörteil unter den Kindersitz gelegt wird. Per Bluetooth verbindet es sich mit dem Smartphone, das mithilfe einer App gegebenenfalls ein Warnsignal ertönen lässt. Manche Systeme werden schon dann aktiv, wenn der Motor abgestellt wird.

Zweifel an der Verlässlichkeit

Hinter die Verlässlichkeit setzt Melanie Mikulla allerdings ein Fragezeichen: "Wir haben solche Kindersitze 2019 getestet und sehen schon noch Schwächen", sagt sie. "Die Systeme sind teilweise fehlerhaft, bei unseren Tests wurde nicht immer ein Alarm ausgelöst". Zudem gebe es technisch auch "viele andere Fallstricke".

Warnsystem: Das Sitzkissen "e-Safety" von Maxi Cosi passt in die meisten Kindersitze und erkennt mithilfe von Sensoren, ob der Sitz belegt ist. Bleibt der Alarm via App unbeantwortet, werden automatisch drei Notfallkontakte informiert. ampnet/Maxi Cosi

Nach Ansicht von Mikulla wäre es deshalb auch nicht unbedingt zielführend, dem Beispiel Italiens zu folgen und die Kindersitze mit Alarmsystem verpflichtend vorzuschreiben. Abgesehen davon sei selbst das beste System wirkungslos, wenn die Warnmeldungen vom Fahrer, aus welchen Gründen auch immer, ignoriert würden. "Wir sehen also solche Warnsysteme noch nicht als Lösung des Problems", resümiert die ADAC-Expertin.

Das Auto schlägt Alarm

"Insassenwarnsysteme können dazu beitragen, Leben zu schützen", ist hingegen Mercedes-Sprecher Tim in der Smitten überzeugt. Mercedes gehört zu den Automobilherstellern, die eine solche Technik direkt in ihre Fahrzeuge einbauen, im Falle der Stuttgarter handelt es sich dabei um die vollelektrischen Modelle EQE- und EQS-SUV. Weitere Baureihen sollen folgen und die Technik außerdem noch weiterentwickelt werden. "Child Presence Reminder" beziehungsweise, in sperrigem Deutsch, "Personenanwesenheitserinnerung" heißt das System. "Es aktiviert sich von selbst, wenn durch längeres Öffnen einer hinteren Tür davon ausgegangen werden kann, dass kleine Kinder eingestiegen sind oder ein Hund auf der Rückbank platziert wurde", erklärt In der Smitten die Funktionsweise. Beim Ausschalten des Fahrzeugs erhalte der Fahrerin oder die Fahrer einen Warnhinweis auf dem Cockpit-Display. Bleiben die Türen nach dem Abstellen des Autos erneut länger offen, schlussfolgert die Technik, dass die menschlichen oder tierischen Fondpassagiere ordnungsgemäß ausgestiegen sind, das System deaktiviert sich also.

Der Insassenalarm "Rear Occupant Alert" (ROA) von Hyundai und Kia wiederum überwacht mithilfe von Sensoren die Rücksitze und aktiviert Hupe und Warnblinkanlage, wenn das Fahrzeug abgeschlossen wird, sich aber noch ein Mensch oder Tier darin aufhält.

Atemfrequenz erkannt

Ein besonders fortschrittliches System, das mit Ultrabreitband-Technologie arbeitet, hat aktuell der Zulieferer Continental vorgestellt. Die Kontrollsensoren von "Cosma" erfassen im (versperrten und damit verlassenen) Auto selbst allerkleinste Mikrobewegungen wie die der Atmung. Dabei ist das System imstande, hauchfein zu differenzieren - sogar zwischen den Atemfrequenzen von Kleinkindern, Kindern und Erwachsenen wird unterschieden. "Das ist wichtig, denn ein Erwachsener könnte ja gegebenenfalls helfend eingreifen", erklärt Sebastian Fillenberg von Continental Automotive. Wird ausschließlich ein Kleinkind oder Kind detektiert, erhält der Fahrer nach spätestens zehn Sekunden eine Warnung auf seinem Smartphone. Denkbar, sagt Fillenberg, sei auch, dass Passanten per Hup- und/oder Blinksignal auf die Notlage im Auto aufmerksam gemacht werden. Und perspektivisch könne der Algorhithmus ergänzend erlernen, Tiere zu erkennen.

System Cosma von Continental: Überwacht den Innenraum und sendet Warnhinweise aufs Smartphone. Continental

Radarsystem von Volvo

Auch Volvo hat für sein kommendes Elektro-SUV EX90 ein Radarsystem angekündigt. Ist es aktiviert, lässt sich der Wagen gar nicht erst verriegeln, wenn sich noch menschliche oder tierische Insassen darin befinden. Alternativ kann aber auch die Klimaanlage eingeschaltet bleiben und Wohlfühltemperaturen generieren. Ähnlich geschieht es bei Teslas "Dog Mode", der über das große Fahrzeugdisplay Passanten dahingehend beruhigt, dass der Innenraum klimatisiert ist und der Tierhalter bald zurückkehrt.

Scheibe einschlagen?

Die Botschaft soll besorgte Mitmenschen davon abhalten, die Polizei oder die Feuerwehr zu rufen. Denn just das ist es, was eigentlich zu tun ist, wenn man in einem Auto ein notleidendes Kind oder Tier bemerkt. Während des Wartens auf die Einsatzkräfte gilt es den Zustand der Insassen genau im Auge zu behalten. Verschlechtert sich die Lage, hilft nur das Einschlagen der Scheibe. Rein rechtlich stellt das zwar eine Sachbeschädigung dar, die aber gemäß Paragraf 34 des Strafgesetzbuches durch den "rechtfertigenden Notstand" gedeckt ist, wie der ADAC klarstellt.

Anzuraten ist es aber, die Ausgangslage und die Rettungsaktion zu dokumentieren - etwa, indem man Passanten darum bittet, zu filmen oder zu fotografieren. Anschließend wird die befreite Person respektive das Tier in den Schatten gebracht, mit Wasser befeuchtet - bei Menschen helfen feuchte Tücher auf Stirn, Nacken oder um die Waden - und mit Trinkwasser versorgt. Mit Glück ist dann alles noch einmal gutgegangen.