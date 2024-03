Wenn Blicke mehr als Worte sagen: Wirtz' Zeichen an Xabi Alonso

Auch als Joker bewies Florian Wirtz beim 2:2 in der Europa League bei Qarabag Agdam seine Extraklasse. Einen Tag nach dem Achtelfinal-Hinspiel erklärte Trainer Xabi Alonso fast schwärmerisch, warum er schon vor der Einwechslung des Jungstars wusste, dass dieser Großes leisten würde.

Aus Baku (Aserbaidschan) berichtet Stephan von Nocks

Es waren zwei außergewöhnliche Momente in jener 70. Minute in Baku. Jeder für sich schon besonders in seiner Art. In ihrer Verbindung vielleicht sogar einzigartig. Und für dieses Spiel definitiv von zentraler Bedeutung. Erst spielte Qarabags Linksaußen Abdellah Zoubir aus der Nähe der Mittellinie einen so präzisen und gut getimten Pass auf Florian Wirtz, dass man diesem Kunstwerk gerne das Attribut Weltklasse zuordnen wollte, hätte der Algerier nur einen Mitspieler so genial eingesetzt und eben nicht den deutschen Nationalspieler in Reihen von Bayer 04.

Was der Leverkusener Jungstar dann vollbrachte, als ihn Zoubir perfekt allein vor Qarabag-Keeper Andrej Lunev in Position gebracht hatte, durfte man aber wirklich mit den höchsten Weihen versehen: Lupfte der 20-Jährige doch den Ball aus dem Lauf mit einer Lässigkeit über Lunev ins Tor, dass man Wirtz in diesem Moment nicht ansah, welche Bedeutung seine Aktion tatsächlich besaß. Schließlich führte zu diesem Zeitpunkt der Meister Aserbaidschans mit 2:0.

Podcast Wie tickt St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler? St. Pauli Verlängert mit Fabian Hürzeler. Was macht den jungen Trainer aus? Darüber reden wir mit unserem kicker-Experten Sebastian Wolff. alle Folgen

Wirtz führte seinen Kunstschuss in dieser Schlüsselszene mit einer Leichtigkeit aus, die Normalsterbliche nicht einmal bei einem Freizeitkick mit Kumpels in einem Park an den Tag legen. Druck scheint das Ausnahmetalent nicht zu verspüren, wenn es nur einen Ball am Fuß hat.

Anerkennung vom Trainer

Folglich brachte auch Xabi Alonso einen Tag nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League seine Anerkennung für Wirtz' Treffer zum Ausdruck. "Das Tor war sehr wichtig. In der Halbzeit hatten wir in der Kabine keine einfache Situation, aber ich habe gesehen, als Flo dasaß, dass er den Wunsch hatte, Einfluss zu nehmen, zu spielen. Ich wusste: ich habe Flo - und er ist bereit. In seinen Augen habe ich den Willen gesehen. Sein Blick hat mir gezeigt: Ich will spielen, ich will helfen. Das war super. Das hat er sehr gut gemacht."

Manchmal sagen Blicke eben mehr als Worte. Und Xabi Alonso wurde in seiner Einschätzung bestätigt, nachdem er Wirtz gemeinsam mit Sechser Granit Xhaka in der 58. Minute einwechselte. Nahm die Partie mit den beiden Taktgebern doch einen ganz anderen Rhythmus an, auch wenn Bayer weiterhin nicht die Sterne vom Himmel spielte.

Doch immerhin kehrten gewisse Abläufe des unter Xabi Alonso etablierten Tiki-Takas zurück und damit eine Leverkusener Dominanz. So dass auch Simon Rolfes von der Bedeutung des Jungstars schwärmte, der für einige Unruhe beim Gegner sorgte. Wirtz sei so wichtig, "gerade wenn die Räume enger sind. Weil er in der Lage ist aufzudrehen. Er läuft extrem viel. Und kreiert immer neue Situationen mit seiner fußballerischen Qualität", so der Geschäftsführer.

Wobei auch Rolfes bewusst war, dass neben den personellen Wechseln auch Fortune eine Rolle spielte. "Beim 2:1 haben wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt", räumte der ehemalige Profi ein. Glück - und mit Wirtz einen Künstler ohne Nerven. "Das war ein phantastischer Abschuss", erklärte Rolfes bewundernd, "den muss man erstmal so machen." Ein außergewöhnlicher Moment eines außergewöhnlichen Spielers, den dieser ganz normal erscheinen ließ.