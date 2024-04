"Wenn alles zusammenpasst...": Klagenfurt will es Salzburg im "Rückspiel" schwermachen

Austria Klagenfurt droht den Anschluss in der Meistergruppe zu verlieren. Die Pacult-Elf hat erst zwei Punkte geholt und die Aufgaben werden nicht leichter. Am Mittwoch empfangen die Kärntner Leader Red Bull Salzburg. Dabei will man sich für die "guten" Leistungen der letzten Wochen auch endlich belohnen.

Austria Klagenfurt hat neuerlich ein schweres Spiel vor der Brust. Am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft man wie schon am Sonntag auf Tabellenführer Red Bull Salzburg. Vor eigenem Publikum wollen sich die Violetten für die 2:4-Niederlage revanchieren.

Mit der Leistung am Sonntag war man trotz der Niederlage großteils sogar zufrieden, erklärt Mittelfeldakteur Andy Irving auf der "Vereinsseite": "Es klingt komisch, doch ich sehe es so: Wir haben gut gespielt, aber leider einige schlechte Momente gehabt, für die wir dann einen hohen Preis zahlen mussten. Mit Blick auf das Spiel am Mittwoch können wir dennoch Positives mitnehmen und ich hoffe, dass wir wieder eine so gute Leistung zeigen und uns diesmal dafür belohnen."

Pacult fordert Entschlossenheit

Etwas kritischer fiel die Analyse von Trainer Peter Pacult aus. Er fordert von seinen Mannen mehr Entschlossenheit: "In Salzburg mussten wir Lehrgeld zahlen, weil es ein Gegner von diesem Kaliber gnadenlos ausnutzt, wenn man ihm zu viel Raum gibt. Wir müssen besser verteidigen, entschlossener in die Zweikämpfe gehen. Das ist die Voraussetzung, um dann auch mutig nach vorn agieren zu können." Dennoch blickt der 64-Jährige der Partie am Mittwoch auch vorsichtig optimistisch entgegen: "Wenn alles zusammenpasst, sind wir in der Lage, es auch Red Bull schwer zu machen."

Die personelle Situation bleibt in Klagenfurt weiterhin angespannt: Mit Nikola Djoric, Simon Straudi, Kosmas Gkezos, Nicolas Binder und Anton Maglica stehen fünf Profis verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Immerhin kehrt Christopher Cvetko nach einer Gelbsperre in den Kader zurück, Ali Loune trainierte wieder mit dem Team.