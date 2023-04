"Wenn alles reinfliegt, ist es schwer": Tuchel hadert und ist "schockverliebt"

Trotz der deutlichen 0:3-Niederlage bei Manchester City war Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Er habe sich sogar etwas "schockverliebt".

0:3 in Manchester, doch Thomas Tuchel regte sich nicht über die Leistung seiner Mannschaft auf. picture alliance/dpa

In acht Champions-League-Spielen in der aktuellen Saison hatte der FC Bayern bislang nur zwei Gegentore hinnehmen müssen. Beide beim 4:2 am 4. Spieltag der Gruppenphase bei Viktoria Pilsen. Nach dem neunten - dem ersten mit Trainer Thomas Tuchel - waren es weitere drei.

Drei Tore, die für die Münchner eine enorme Aufgabe für das Rückspiel gegen Manchester City am 19. April (Mittwoch, LIVE! bei kicker) bedeuten. Tuchel sah das 0:3 bei "Amazon Prime Video" nach der Partie "überhaupt nicht, aber wir müssen es akzeptieren".

Traumtor von Rodrigo "kann auch mal passieren"

Sein Team sei bestraft worden in Phasen, in denen sein Team eigentlich die bessere Mannschaft gewesen sein. Zunächst machte ein Traumtor von Rodrigo den guten Start der Bayern zunichte (37.), dann sorgte Dayot Upamecano mit einem unnötigen Ballverlust für das vorentscheidende 0:2 (70.). "In der Videoanalyse können wir alles verteidigen", sagte Tuchel zum erneuten Fernschuss-Gegentor. "Aber: Das ist der Sechser von City aus 20 Metern mit dem falschen Fuß. Das kann auch mal passieren."

Und weiter: "Wenn das alles ist, was wir zulassen, dann bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Aber wenn das alles reinfliegt im Moment, ist es schwer."

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Keeper Yann Sommer in Minute 34 nach einer Unsicherheit stark gegen Ilkay Gündogan rettete und auch bei einer Doppelchance in der 57. Minute zur Stelle war.

Wir bezahlen mit einem ganz bitteren Ergebnis. Aber ich weigere mich, da jetzt die Leistung schlechtzureden. Thomas Tuchel

Upamecanos entscheidender Fehler

Der Patzer von Upamecano bedeutete dann den Knock-out (70.), der nach Tuchels Meinung "aus dem absoluten Nichts" fiel. "Wir brauchen da nur den Torwart spielen, wenn zu ist, ist halt zu." Der zuvor schon wacklige Innenverteidiger tat es nicht, verlor den Ball an Jack Grealish, Erling Haaland flankte und Bernardo Silva vollendete. "Es wird nicht der letzte Fehler in seiner Karriere bleiben", wollte Tuchel die Schuld nicht bei einem Einzelnen suchen.

Auch auf seine gesamte Mannschaft ließ der Trainer, der bereits sein zweites von vier Spielen verlor, nichts kommen: "Wir bezahlen mit einem ganz bitteren Ergebnis. Aber ich weigere mich, da jetzt die Leistung schlechtzureden." Das habe er auch der Mannschaft nach Spielende gesagt.

Tuchel vermisst Spielglück

"Ich finde, wir haben mindestens ein Tor verdient, haben mindestens ein oder zwei zu viel weggeschenkt", haderte Tuchel. "Wenn du schon so spielst und so gut im Spiel bist, dann brauchst du den abgefälschten Schuss, du brauchst den Schuss in den Winkel und dann kippt das Momentum komplett." So sei nun "genau das Gegenteil passiert". Und deshalb müssen die Bayern nun mit einer dicken Hypothek ins Rückspiel gegen eines der aktuell formstärksten Teams im europäischen Fußball.

Auch wenn die Bayern diese Niederlage erst einmal verdauen müssen, abgeschenkt werde nicht, das stellte Tuchel gleich einmal klar. Und auch Joshua Kimmich, der die Kapitänsbinde für Joker Thomas Müller, trug, gab sich kämpferisch: "Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es möglich ist, mitzuhalten und auch, das klingt zwar komisch nach einem 0:3, dass es möglich ist zu gewinnen."

Heute habe ich mich ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft. Thomas Tuchel

Zuhause haben die Bayern immerhin zwei ihrer bislang drei Heimspiele gegen City bislang gewonnen (2:0 2011/12 und 1:0 2014/15). Diesmal wird allerdings ein Sieg mit drei Toren Unterschied nötig sein, um immerhin eine Verlängerung zu erzwingen.

Tuchels Liebeserklärung

Im Hinspiel habe laut Tuchel einfach ein "Tickchen Form und Vertrauen" gefehlt. Dass der 49-Jährige aber weiter an seine Mannschaft glaubt, daran ließ er keinen Zweifel, wie sein Statement am Ende verriet: "Heute habe ich mich ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft." Vor allem die Art und Weise imponierte Tuchel. Sein Team habe ich gewehrt und sei auch emotional auf dem Platz gewesen. "Auch wenn es blöd klingt: aber heute hat es richtig Spaß gemacht und jetzt geht es weiter."