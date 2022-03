Wenigstens eine mutige Frau greift Katar und Infantino frontal an

Zum ersten Mal seit drei knapp drei Jahren versammelten sich die Delegierten der nationalen Fußball-Verbände am Donnerstag in Doha wieder in einem Raum, doch die erhofften Signale gingen von diesem 72. FIFA-Kongress nicht aus. Eine kommentierende Zusammenfassung von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Der Weltverband blieb sich vor allem in Person von Gianni Infantino und seiner Gefolgschaft treu. Der FIFA-Präsident trat während der dreistündigen Veranstaltung zu gleich drei Ansprachen ans Rednerpult, um aber im Hinblick auf den WM-Gastgeber nur die altbekannten Verteidigungsreden zu wiederholen und sich darüber hinaus in Allgemeinplätzen zu erschöpfen.

So vermied es Infantino tunlichst, im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine klare Position und eine direkte Forderung gegen den Aggressor, dessen Fußball-Delegierte anders als der nur in einer Videobotschaft mit angelegter Schutzweste zugeschaltete ukrainische Verbandschef Andrij Pawelko im Saal anwesend sein konnten, zu formulieren. Stattdessen appellierte er pauschal an alle Konfliktherde mit der "großen Bitte an alle, die die Macht haben in der Welt: Bitte beenden sie diese Kriege."

Klaveness geht die FIFA-Führung frontal an

Von der träge wirkenden Zuhörerschaft gab es für diese arg allgemein gehaltene Formulierung braven, dezenten und schnell abebbenden Beifall - doch in Gestalt der mutigen Lise Klaveness wenigstens eine kritische Gegenstimme. Die langjährige norwegische Nationalspielerin, seit Monatsbeginn Präsidentin des Fußball-Verbandes, scherte als einzige Anwesende aus und griff in ihrer Wortmeldung sowohl WM-Gastgeber Katar als auch die FIFA-Führung frontal an. Im "brutalen Krieg in Europa" habe "ein Land eine Invasion in ein anderes Land ausgeübt. Da muss Druck ausgeübt werden, und die FIFA muss vorangehen", forderte die 40-Jährige.

Die russische Delegation nahm es ebenso wie Infantino mit ausdrucksloser Miene zur Kenntnis. Dass am Vortag der Ausschluss der russischen Mannschaften aus den internationalen Wettbewerben bestätigt, der russische Verband aber nicht vom Kongress ausgeladen wurde, passt zum ewigen Zick-Zack-Kurs dieses seit sechs Jahren von Infantino beherrschten abgewirtschafteten Weltverbandes. Ganz zum Schluss kündigte der Schweizer an, dass er sich im nächsten Jahr für eine dritte Amtszeit zur Wahl stellen wird. Es ist zu befürchten, dass seine Aussichten auf einen Sieg nicht schlecht sind.

Infantino zeigt Nähe zu "meinem Bruder" aus Katar

Die Stimme aus Katar hat er jedenfalls sicher. Während Lise Klaveness die WM-Vergabe als "inakzeptabel" geißelte "mit inakzeptablen Konsequenzen", pries Infantino die "Fortschritte" an, die es in dem Wüstenstaat in punkto Menschenrechte in den vergangenen Jahren und nur dank der WM-Vergabe schon gegeben habe.

Dass auch in dieser Woche wieder scharfe Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen wegen der Verhältnisse in Katar geäußert wurden, erwähnte Infantino natürlich nicht. Stattdessen zeigte er Nähe, indem er das Wort "meinem Bruder", Scheich Khalid bin Abdulaziz Al Thani erteilte. Der katarische Premierminister stimmte ein in den Chor der frommen Versprechungen mit den Worten: "Wir wollen Brücken schaffen zwischen unseren Kulturen und mit sämtlichen Klischees brechen."

In knapp neun Monaten wird man Bilanz ziehen und sehen, was von diesen Versprechen in die Tat umgesetzt wurde. Infantino lehnt sich da schon jetzt ganz weit aus dem Fenster: "Es wird die beste WM aller Zeiten, die größte Show der Welt."