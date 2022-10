"Weniger ist mehr": Glasner kann sich selbst nicht mehr hören

Englische Wochen sind in Frankfurt aktuell der Dauerzustand. Oliver Glasner geht die Vorbereitung auf die jeweiligen Gegner deshalb anders an - auch vor dem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend.

Sechs Spiele sind seit der Länderspielpause Ende September absolviert, sieben Spiele stehen bis zum Ende der Hinrunde am 13. November noch an - quasi Halbzeit der intensiven Phase. Der durch die Winter-WM komprimierte Spielplan hat auch Vorteile, wenn man einen Kader wie Eintracht Frankfurt hat. Mit Mario Götze, Jesper Lindström, Daichi Kamada, Djibril Sow und Sebastian Rode melden fünf Spieler Ansprüche auf einen Stammplatz für die zentralen und offensiven Positionen des Mittelfelds an. Platz ist aber nur für vier. "Zum Glück haben wir so viele Spiele, dass die Spieler manchmal ganz froh sind, eine Pause zu bekommen", sagte Glasner, der es so schafft, alle zufriedenzustellen.

Die jeweilige Auswahl läuft nach folgendem Muster ab: "Wir schauen, in welchem Zustand sie sind. Wie geht es ihnen? Djibril und Jesper sind die Ausnahmen, die anderen bestreiten in der Regel nicht mehr als drei Spiele hintereinander über die volle Distanz. Da schauen wir uns die Einsatzminuten an. Bei Sebastian müssen wir ohnehin seinen Fitness- und Gesundheitszustand beachten."

Frankfurter Trio hat besondere Aufgabe

Bezüglich der Startformation stellte der Frankfurter Trainer auf der Presskonferenz am Freitag eines nochmal klar. Es gibt keine Zeit, auf dem Rasen etwas zu testen. "Wir werden jedes Spiel die bestmögliche Mannschaft aufstellen", betonte Glasner. Hrvoje Smolcic, der am kommenden Mittwoch in der Champions League den dort gesperrten Tuta vertreten wird, sollte also nicht damit rechnen, deshalb schon am Samstagabend (18.30 Uhr) in Gladbach in der Startelf zu stehen. Gegen die Borussen wird Glasner auf die zuletzt favorisierte Dreierkette mit Tuta, Kristijan Jakic und Evan Ndicka setzen.

Das Trio hat eine besondere Aufgabe: Marcus Thuram, der schon sieben Saisontore erzielt hat, in Schach zu halten. "Er bringt Größe mit, Speed, Robustheit, eine gute Abschlussqualität. Diese Saison zeigt er wieder seine Qualitäten, die er schon im ersten Jahr in Gladbach gezeigt hat. Dann ist er einer der besten Stürmer in der Bundesliga", sagte Glasner und fordert: "Wir müssen versuchen, möglichst schon die Anspiele auf ihn zu verhindern."

Die Vorbereitung auf den 25 Jahre alten Mittelstürmer und dessen Kollegen kann aufgrund der Vielzahl der Spiele momentan nicht wie üblich ablaufen. Glasner und sein Team beschäftigen sich intensiv damit, was zu tun ist, um den Fokus der Spieler immer wieder aufs Wesentliche zu lenken und die Mannschaft zweimal pro Woche hochmotiviert auf den Rasen schicken zu können. Freie Tage, wie diese Woche am Donnerstag, sollen helfen, um auch mal abzuschalten.

Glasner ändert Vorbereitung

Auch wenn Mannschaft und Trainer zusammen sind, gibt es Veränderungen. "Ich habe die Redezeit meiner Besprechungen verkürzt. Auch die Videos, die wir ihnen vom Gegner zeigen, haben wir verkürzt. Irgendwann kann ich mich ja selbst gar nicht mehr hören. Jetzt ist ein Phase, in der weniger mehr ist", erklärte Glasner. Die Informationen, die die Mannschaft bekäme "müssen aber sitzen".

Ähnliches gilt für die Arbeit auf dem Trainingsplatz. Die Hälfte der Woche steht die Regeneration im Fokus. Reguläre Einheiten sind selten. "Wir können nur noch in Nuancen verändern. Wenn ein Spieler jetzt mit links noch nicht schießen kann, kann er es in drei Wochen auch nicht", sagte Glasner.