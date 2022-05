Weniger Fehler, mehr Konstanz: Upamecano muss sich steigern

Er kam nach den Abgängen von David Alaba zu Real Madrid und Jerome Boateng (Olympique Lyon) als Bayerns Zukunft in der Innenverteidigung und kostete stolze 42,5 Millionen Euro. Doch hinter Dayot Upamecano liegt eine höchst durchschnittliche erste Saison beim Rekordmeister, in der sich krasse Fehler abwechselten mit Spielen, in denen er sein Potenzial zeigte.

In der aktuellen Sommer-Rangliste des kicker fehlt Dayot Upamecano bei den Innenverteidigern, die Redaktion stimmte geschlossen dafür, dass es im abgelaufenen Halbjahr nicht für die Nationale Klasse reichte, höher schon gar nicht. Das neue Jahr begann unglücklich für den 23-Jährigen, eine Corona-Infektion zwang den Franzosen zu einer Pause, erst am fünften Rückrundenspieltag stand er erstmals in der Startelf - und erwischte einen ganz bitteren Nachmittag: Beim 2:4 in Bochum nahm Trainer Julian Nagelsmann Upamecano nach mehreren Fehlern vom Platz, kicker-Note 6. An Tagen wie diesen haben Upamecanos Zweifler Hochkonjunktur. Auch gegen Leverkusen (Note 5) und beim Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal (Note 4,5) sah der Nationalspieler schlecht aus.

Dabei verfügt Upamecano über viel Potenzial und fast alles, was einen modernen Innenverteidiger ausmacht. Er ist zweikampf- und kopfballstark, ausreichend schnell und schaltet sich an guten Tagen effektiv ins Angriffsspiel mit ein, wie ein Tor und sechs (!) Assists in der gesamten Saison belegen. Dennoch müsste der Ex-Leipziger fußballerisch zulegen, konkret im Spielaufbau von hinten. Alaba und Boateng waren in diesem Bereich deutlich stärker.

In Bayerns Innenverteidigung spricht man Französisch

Gravierender sind jedoch die Aussetzer, die sich Upamecano immer wieder leistet und die ihn während einer Partie zu oft aus dem Gleichgewicht bringen. Kann er die abstellen, erfolgt eine Steigerung automatisch und die Zukunft gehört Upamecano in Bayerns Innenverteidigung, in der nach Niklas Süles Wechsel zu Borussia Dortmund die Kollegen Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Tanguy Nianzou heißen. Allesamt Landsmänner, man spricht Französisch. Wobei: Lautsprecher bzw. Anführer sind sie alle nicht.

Upamecanos Maßstab müssen Leistungen sein wie beim 1:0 in Frankfurt (Note 2) oder auch das Rückspiel gegen Villarreal (Note 2,5), wo er trotz des Ausscheidens ordentlich verteidigte. Weniger Fehler, mehr Konstanz, dann verstummen die Zweifel.