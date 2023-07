Weniger Episoden: "Amazon"-Doku über DFB-Team startet im September

Trotz des schwachen Abschneidens hatte "Amazon" an seiner WM-Dokumentation über die deutsche Nationalelf festgehalten. Nun gibt es weitere Details.

Die meisten deutschen Fußballfans wollen wohl nicht mehr unbedingt an die WM 2022 erinnert werden: Wie schon 2018 in Russland schied die DFB-Auswahl in Katar bereits in der Gruppenphase aus und befindet sich vor der Heim-EM im kommenden Jahr in einem besorgniserregenden Zustand. Trotzdem veröffentlicht "Amazon" bald die geplante Dokumentation über die Erlebnisse der deutschen Nationalmannschaft beim Turnier in Katar.

Ab dem 8. September sind alle vier Folgen der Mini-Serie "All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar" bei "Prime Video" verfügbar - und das in mehr als 240 Ländern weltweit. Nach Angaben des Senders begleitet die Dokumentation "das DFB-Team auf dem Weg zur und während der letztjährigen umstrittenen Weltmeisterschaft und folgt Trainer Hansi Flick, den Spielern und den DFB-Funktionären nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Platzes".

Rethy als Erzähler dabei

Zu sehen gebe es dabei "tiefergehende Einblicke in den Alltag und die internen Abläufe der Nationalmannschaft". Als Erzähler fungiert Bela Rethy, der seine lange Laufbahn als TV-Kommentator nach dem WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko (2:0) beendet hatte.

Ursprünglich hatte es geheißen, die Dokumentation werde sechs Episoden umfassen und im Frühjahr 2023 ausgestrahlt werden, nun läuft sie in verkürzter Form einen Tag vor dem Testspiel gegen Japan (9. September, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wolfsburg an, bei dem die Sieglosserie ein Ende finden soll. Das Flick-Team hat in diesem Kalenderjahr von fünf Länderspielen nur das erste (2:0 gegen Peru) gewonnen. Im September hatte der Bundestrainer noch erklärt: "Die Doku verfolgt uns bei unserem Ziel zurück an die Weltspitze."

"Amazon", das bereits "All or Nothing"-Dokumentationen über den FC Bayern, Borussia Dortmund oder Manchester City gedreht hat, hatte auch nach dem frühen WM-Aus an den Plänen festgehalten.