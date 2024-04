Wenige Wochen vor Saisonstart: ELF-Team Helvetic Guards zieht zurück

Am 25. Mai startet die European League of Football in ihre vierte Saison. Wenige Wochen vorher gibt es noch eine Veränderung im Teilnehmerfeld.

Erst zur Saison 2023 waren die Helvetic Guards aus Zürich in der European League of Football erstmals an den Start gegangen. Der Sprung in die Playoffs gelang nicht, nach drei Siegen und neun Niederlagen stand Platz vier in der Central Division fest.

Das war bereits der sportliche Endpunkt, wie sich nun zeigte. Denn wenige Wochen vor dem Saisonstart informierte die ELF darüber, dass es einen sofortigen Teamwechsel gebe. "Die Eigentümer der Helvetic Guards haben die Liga-Verantwortlichen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Antrag zur Einstellung des Geschäftsbetriebs eingereicht werden müsse", teilte die Liga mit.

Neues Team mit bekannten Gesichtern

Gleichzeitig wurde vermeldet, dass anstelle der Helvetic Guards ein neues Team aus der Schweiz an den Start gehen werde. Ein entsprechender Franchise-Vertrag sei am Donnerstag mit einer neuen Besitzergruppe geschlossen worden. Name, Logo und weitere Details des neuen Teams würden zeitnah bekanntgegeben.

Zwei Personalien sind hingegen schon bekannt, beide Protagonisten waren auch schon bei den Helvetic Guards aktiv: Als Managing Director wurde Chris Rummel eingesetzt, beim Schweizer American Football Verband (SAFV) als Head of Finance und Player Development tätig, Matt Hammer kümmert sich als Director of Sports um den sportlichen Bereich. "Den Namen und das Logo der Franchise werden wir ebenso wie den Trainerstab und das Roster in den nächsten Wochen bekanntgeben", sagt Rummel.

ELF-Commissioner Patrick Esume verweist angesichts des kurzfristigen Ausstiegs der Helvetic Guards auf die bestehenden Regelungen: "Als Liga stellen wir durch eine Gehaltsobergrenze für das Roster und die Begrenzung der Anzahl von Importspielern sicher, dass alle Franchises die gleichen Voraussetzungen beim Aufbau ihrer Organisation haben. Wie sie das gestalten und welche personellen Entscheidungen sie treffen, dafür sind die Owner verantwortlich."

"Natürlich ist es schade, dass der Weg der Helvetic Guards in der ELF endet. Auf der anderen Seite sind wir glücklich, den Football-Fans in der Schweiz auch in der bevorstehenden Saison 2024 eine Franchise anbieten können. Die neuen Owner sind hochmotiviert und es besteht kein Zweifel daran, dass sie ein starkes Team ins Rennen schicken werden", erklärt ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Am 25. Mai startet die ELF in ihre vierte Saison. 17 Teams aus neun Nationen gehen ins Rennen, in dem amtierenden Champion Rhein Fire aus Düsseldorf, Berlin Thunder, Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, Cologne Centurions, Stuttgart Surge und Munich Ravens sind sieben Teams aus Deutschland am Start, Österreich ist durch die Vienna Vikings vertreten. Das Championship Game 2024 findet am 22. September in der Veltins-Arena auf Schalke statt.