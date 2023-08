Wenig Weltklasse, keine Kadertiefe, falsche Entscheidungen: Die Gründe für das WM-Aus

Das unvorhersehbare WM-Aus der DFB-Elf war auf gewisse Weise doch vorherzusehen. Zu viel ging es ums Koalastreicheln, zu wenig wurden taktische Neubesetzungen getestet. Und die Reiseplanung zeugt von Arroganz. Ein Kommentar von kicker-Reporter Jim Decker.

Der schlimmste Fall ist eingetreten: Deutschland ist durch das 1:1 gegen Südkorea in der leichtesten Vorrunden-Gruppe des gesamten Turniers ausgeschieden. Damit war nicht im Ansatz zu rechnen. Der DFB hatte bis vor wenigen Tagen nicht einmal eine konkrete Reiseplanung für das Szenario entwickelt, Gruppenzweiter zu werden. So fest hatte man mit dem Gruppensieg gerechnet.

Im Nachhinein zeugt das von Arroganz. Denn die deutsche Mannschaft hat im kurzen Turnierverlauf eine ganze Reihe von Problemen offenbart. Da wäre zum einen die Dysbalance im Kader: Auf einigen Positionen wie im Sturm (Alexandra Popp), im defensiven Mittelfeld (Lena Oberdorf) und im Tor (Merle Frohms) hat er Weltklasse - auf vielen anderen aber eben nicht.

Südkorea gewann mehr Bodenzweikämpfe - das darf nicht der Anspruch sein

Die Frage nach den richtigen Außenverteidigerinnen in Abwesenheit von Giulia Gwinn und Felicitas Rauch hat Martina Voss-Tecklenburg nicht ansatzweise beantworten können. Zwar war es eine Idee, Svenja Huth rechts hinten zu platzieren. Das machte aber neue Baustellen auf, und geprobt wurde diese Variante nur in einem einzigen Testspiel. Auch Chantal Hagel links hinten stellte nur eine Notlösung dar.

Das sagt einiges über die fehlende Tiefe im Kader aus - auch in der Innenverteidigung. Dort klammerte sich das Trainerteam an die Genesung der angeschlagenen Marina Hegering. Man möge sich ausmalen, was gewesen wäre, wenn sich Popp oder Oberdorf verletzt hätte.

Ein weiteres Problem betrifft die Durchsetzungsfähigkeit, die Widerstandsfähigkeit. Südkorea gewann mehr Bodenzweikämpfe als Deutschland - das darf nicht der Anspruch des DFB sein. Erst Sydney Lohmanns Einwechslung zeigte, wie man sich gegen die Defensive der Asiatinnen auch mal durchsetzen könnte.

Voss-Tecklenburg traf fußballerisch einige falsche Entscheidungen

Das Dreier-Mittelfeld, das bei der EM noch so glänzte, überzeugte in keinem Spiel. Das gegen Marokko ließe sich dabei noch ausklammern, doch vor allem Sara Däbritz und Lina Magull blieben weit unter ihren Möglichkeiten.

Ohnehin lässt sich Anfang August festhalten: Der Sieg über die Marokkanerinnen war der bisher einzige gute Auftritt des ganzen Jahres. Nicht nur gegen Kolumbien und Südkorea ging es schief, auch die letzten Tests gegen Vietnam und Sambia liefen alles andere als nach Plan.

Voss-Tecklenburg traf fußballerisch einige falsche Entscheidungen, nicht nur rechts und links in ihrer Abwehr. Laura Freigang, die beim Bundesliga-Dritten Eintracht Frankfurt die Fäden in der Offensive zieht, blieb wie gegen Kolumbien auch gegen Südkorea die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Es bleibt die Frage, warum sie überhaupt mitgeflogen ist nach Australien.

Lagerkoller bekämpfen statt Zusatztraining

Die Nationalelf wies zudem eine Grundnervosität auf, die auch der 6:0-Auftaktsieg über Marokko nicht wegwischen konnte. Mit dem Druck kam sie nicht zurecht - auch wenn Spielerinnen und Trainerin in Interviews stets anders klangen. Hinter den Kulissen ging es wohl nicht so locker zu, wie die Verantwortlichen es darstellen wollten. Es herrschte offenbar große Angst davor, was passieren konnte - und am Ende auch passierte. Oder die noch schlimmere Alternative: Der DFB hat die Situation unterschätzt und nicht ernstgenommen.

Auch wenn man stets betonte, genügend zu trainieren, ging es in Wyong doch vor allem darum, den Lagerkoller zu bekämpfen: Koalas streicheln, Kängurus füttern, Wale beobachten, am Strand spazieren gehen. Im Nachhinein - da ist man immer schlauer - hätte eine zusätzliche Einheit zur asymmetrischen Viererkette wohl mehr gebracht.

Dem gewissen Hype, den die deutschen Frauen mit einer begeisternden EM in England entfacht haben, droht jedenfalls erst einmal ein Abbruch. Persönliche Konsequenzen wollte Voss-Tecklenburg am Donnerstag zunächst nicht ziehen. Abzuwarten bleibt, wie das bei anderen Akteurinnen und Akteuren aussieht.