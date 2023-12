Wenger zur reformierten Klub-WM: "Breite Unterstützung erfahren"

Derzeit läuft die Klub-WM letztmals in ihrem alten Format. Ab der kommenden Saison wird alles anders - und Arsene Wenger, globaler Fußball-Entwicklungschef der FIFA, verteidigt das neue Modell.

"Ich glaube, dass die beiden wichtigsten Kräfte in unserem Sport die Nationalmannschaften und die Vereine sind", schreibt der Franzose in einem Statement: "Von daher es ist logisch, dass die Klubs und die FIFA eine Klub-WM veranstalten wollen, die vom Format her mit der 'Weltmeisterschaft der Nationen' vergleichbar ist."

Das neue Modell brächte enorme positive Auswirkungen für den Weltfußball und die Vereine, "weil dadurch mehr Mittel für die Vereine in der ganzen Welt zur Verfügung stehen, um sich zu entwickeln und den Wettbewerb auszuweiten".

Vor allem die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit auf internationalem Level beschäftigt Wenger. "Das eigentliche Ziel ist, den Fußball global weiterzuentwickeln. Die FIFA-Klub-WM wird wieder mehr Spielern in der ganzen Welt die Möglichkeit geben, sich auf höchstem Niveau zu messen", sagte der 74-Jährige und gibt sich zugleich zuversichtlich, dass die Fans das auch wollen: "Ich glaube, die Fußballfans erwarten von ihren Vereinen, dass sie sich auf der Weltbühne messen."

Mehrbelastung für Wenger nicht so problematisch

Die FIFA-Klub-WM im neuen Format mit 32 teilnehmenden Klubs findet erstmals 2025 in den USA statt - und ab da an im Vier-Jahres-Rhythmus. Maximal sieben Spiele sollen dabei pro Mannschaft bestritten werden. Dass das eine Mehrbelastung für die Spieler bedeutet, weiß Wenger.

"Natürlich akzeptieren wir, dass der Fußballkalender voll ist," erklärt der Franzose, "aber dieser Wettbewerb wird alle vier Jahre stattfinden - und natürlich muss die Ruhezeit während des Wettbewerbs und danach respektiert werden." Auch gebe "es eine Nachfrage nach großen Wettbewerben im Fußball - und dieser Wettbewerb hat breite Unterstützung erfahren."

Insgesamt hat sich das Wohlergehen der Spieler enorm verbessert. Arsene Wenger

Wenger weiter: "Auch das Wohlergehen der Spieler hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch verbessert, wenn man sich die Verletzungsprävention, die Rekonvaleszenz-Zeiten, die Ernährung und die Fortschritte in der Medizintechnik ansieht. Es ist nicht mehr das, was es früher war. Auch der VAR hat dazu beigetragen, die Spieler zu schützen. Spieler wissen, dass sie keine rüden Tacklings, die zu Verletzungen führen, unerkannt ausführen können. Insgesamt hat sich also das Wohlergehen der Spieler enorm verbessert, und wir wollen diese Entwicklung weiter vorantreiben."

Wenger verweist auch auf die Langlebigkeit von Profikarrieren: "Spieler wie Messi, Ronaldo und Benzema, die alle über 35 Jahre alt sind, werden mit internationalen Auszeichnungen bedacht. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass internationale Karrieren über 20 Jahre andauern. Vor nicht allzu langer Zeit war das noch nicht möglich."