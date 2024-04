Wendl verlässt Vilzing nach sechs Jahren

Die DJK Vilzing muss Franz-Xaver Wendl im Sommer ziehen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wird den Huthgarten dann nach sechs Jahren verlassen. "Franz war immer die Zuverlässigkeit in Person, wir hätten ihn gerne im Verein gehalten", so der sportliche Leiter Sepp Beller. Wendl bestritt auch in der laufenden Saison bereits 28 Regionalliga-Partien für die Oberpfälzer und trug maßgeblich zum Erfolg der letzten Jahre bei. Wohin es ihn zieht ist derzeit noch unbekannt.