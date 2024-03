Wendig, begabt, unbekümmert: Burcu spielt sich in den Fokus

Der SV Sandhausen befindet sich weiterhin in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Aus dem Team des Drittligisten sticht Livan Burcu heraus - und weckt Begehrlichkeiten.

Wie wichtig Livan Burcu trotz seiner erst 19 Jahre für den SV Sandhausen ist, wurde am Samstagnachmittag klar. Gegen Sechstligist Fortuna Heddesheim taten sich die Kurpfälzer schwer und gewannen dank eines Tores von Tim Maciejewski knapp mit 1:0. "Insgesamt hat uns ein bisschen die Effizienz gefehlt", sagte der Torschütze im Anschluss an das Landespokal-Halbfinale und fügte an: "Die Heddesheimer Abwehr war nur schwer zu knacken".

Die gegnerische Defensive knacken - eine Fähigkeit, für die Burcu beim Drittligisten dank seines guten Dribblings und seiner Torgefahr wie kein Zweiter steht. Vier Tore und drei Vorlagen hat der gebürtige Frankfurter im bisherigen Saisonverlauf bereits beigesteuert, insbesondere seit der Amtsübernahme von Trainer Jens Keller, der ihn zum Stammspieler machte, blüht der Offensivmann auf.

Debüt für die türkische U 21: Burcus Aufstieg geht weiter

Gegen Heddesheim musste Keller allerdings auf seinen Schützling verzichten - aus erfreulichen Gründen: Burcu feierte tags zuvor sein Debüt für die türkische U 21, wurde im Test gegen Georgien in der 78. Minute eingewechselt und holte beim 2:1 einen Elfmeter heraus. "Livan wurde völlig zu Recht nominiert", freute sich Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof, "er hat in den letzten Monaten eine tolle Entwicklung genommen."

"Ich habe schon im Training gesehen, was der Junge kann, das Vertrauen zahlt er nun zurück", lobt Keller den jüngsten in dieser Saison eingesetzten SVS-Spieler. "Er ist mutig, gut am Ball und dribbelstark". 27 Einsätze durfte Burcu bereits sammeln, mit einem kicker-Notenschnitt von 3,25 gehört er zu den besten Akteuren am Hardtwald, wo man auch dank ihm weiterhin an den Aufstieg glauben darf.

Ehemaligem NLZ-Leiter gebührt der Dank

Stichwort Aufstieg: Den erlebte Burcu in den vergangenen Jahren ebenfalls - persönlich wie im Team. 2022 aus dem Nachwuchs von Eintracht Frankfurt nach Sandhausen gewechselt schoss er die U 19 in seiner ersten Saison in die Junioren-Bundesliga und wurde danach in die Drittliga-Mannschaft hochgezogen. Seinen Werdegang hat er auch dem ehemaligen Sandhäuser NLZ-Leiter Raphael Laghnej zu verdanken. "Er hat mir gesagt, dass er daran glaubt, dass ich den Sprung in die erste Mannschaft schaffe. Ich dachte mir: 'Komm, versuche es einfach mal'", erklärte der unbekümmerte Burcu.

Dass der 19-Jährige die Sandhäuser Entdeckung dieser Saison ist, dementiert Keller nicht. Und doch bremst der erfahrene Coach, der gerne mit jungen Talenten arbeitet und einst auf Schalke Leroy Sané zum Profi-Debüt verholfen hatte. "Livan ist erst 19. Um nach oben zu kommen, muss er auf Dauer beweisen, was er kann", sagt Keller, "wichtig ist, dass er nicht abhebt und weiß, dass er viel arbeiten muss." Aber, so der Coach: "Die Qualität ist da."

In Sandhausen hat Burcu "noch einen längeren Vertrag", bestätigt Imhof. Dennoch dürfte er Interesse geweckt haben. "Wenn die Vereine richtig hingeschaut haben, kommen sicher Angebote." Bleibt abzuwarten, wie hoch sie sind.