Wende oder Ende für Kovac?

Endzeitstimmung beim VfL Wolfsburg. Nach dem mäßigen Start ins neue Jahr ist die Lage angespannt. Im Fokus: der glücklose Coach. Niko Kovac will auf keinen Fall aufgeben und mahnt Respekt seiner Person gegenüber an.

Drei magere Unentschieden in den bisherigen Partien im Jahr 2024, Platz elf in der Tabelle, sogar mit einem Punkt weniger als Aufsteiger Heidenheim. "Es sind nur sechs Punkte bis Freiburg, so weit sind sie nicht weg", sieht Niko Kovac jedoch noch Anschluss zu den Konkurrenten um die internationalen Plätze. "Es fehlt das Erfolgserlebnis, das wollen wir uns am Sonntag holen." Dringend notwendig, denn in Wolfsburg hängt der Haussegen schief. Im Mittelpunkt der Kritik: Der glücklose Trainer, für den die nächste Partie zu Hause gegen Hoffenheim schicksalhaften Charakter haben könnte.

Gemeinsam hatten die Macher, darunter Geschäftsführer Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, mit dem Trainer umfangreich analysiert, woran es im Spiel der Wölfe derzeit hakt. Erkenntnis: Die Mannschaft präsentiert sich teilweise zu brav, es gibt zu wenig Schnelligkeit und vor allem zu wenig Tiefe im Spiel. Kovac: "Letztes Jahr war das eine Stärke von uns. Wir hatten sehr viel Tiefendrang." Derzeit fehlt es dem VfL oft, die Reihen des Gegners zu überspielen. Das ist ein Problem. Denn: "Alles, was in den Fuß geht, ist relativ leicht zu verteidigen. Du musst die gegnerischen Ketten aber bewegen. Alles, was sich hinter ihnen abspielt, kann dort zu Konfusion und Unordnung führen."

Kernpunkt bleibt schließlich die Ausbeute, und die fällt in dieser Saison fast durchweg zu gering aus. "Das Wichtigste sind die Tore", sagt Kovac. "Die Jungs werden alles dafür geben. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Die Mannschaft lebt, wir haben eine gute Stimmung, nur ein paar Punkte zu wenig."

Wende oder Ende? Dass die karge Zwischenbilanz nun für ihn zu einer Begegnung mit Endspielcharakter führt, betrachtet der 52-Jährige mit der Gelassenheit aus seiner langjährigen Erfahrung im Profifußball. "Ich habe einige Situationen als Mensch und als Trainer erlebt. Wenn sie das eine nicht vom anderen trennen können, werden sie krank." Die Gesundheit stehe aber im Vordergrund. "Das ist mein höchstes Gut. Das will ich schützen. Ich habe bei Bayern München die schwierigste Schule durchlaufen. Danach habe ich mir gesagt, so darf es nie wieder werden."

Gerhardt und Arnold eine Option

Es gehe bei aller Kritik darum, dass man den Menschen respektieren müsse, so Kovac. "Wenn ich irgendwann mal krank werde, interessiert das keinen anderen. Also muss es mich interessieren." Aus diesem Grund eines Tages freiwillig die Reißleine zu ziehen, scheidet allerdings aus. "Aufgeben? Nein, das gehört nicht zu unserem Wortschatz."

Zum Personal: Tiago Tomas fällt mit einer Ellbogenverletzung rund vier Wochen lang aus. Patrick Wimmer (Syndesmose) und Lukas Nmecha (Knie) arbeiten sich im Aufbautraining weiter an das Team heran. Maxence Lacroix machte wegen Adduktorenproblemen zuletzt etwas Pause, soll aber einsatzbereit sein. Die zuletzt gegen Köln krank fehlenden Yannick Gerhardt und Maximilian Arnold stehen wieder im normalen Trainingsbetrieb und sind gegen Hoffenheim eine Option.