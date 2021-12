Wende im Trikot-Streit: NOFV präzisiert Vorschriften zur Trikotwerbung

Wie angekündigt, hat der NOFV auf die zahlreichen Beschwerden bezüglich des Werbeverbots im Fall TeBe Berlin reagiert und die Thematik der Genehmigung von Trikotwerbung aufgearbeitet.

Was war passiert? Ausgelöst hat die gesamte Debatte ein Streit zwischen dem Regionalligisten TeBe Berlin und dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV). Aus gutem Willen wollte TeBe anstelle eines kommerziellen Trikotsponsors lieber für den Hilfsfond "Cura" werben, der Opfer rechter Gewalt unterstützt. Diesen Antrag lehnte der Verband allerdings ab, weil man intern befürchtete, dass sich durch diese Werbung "eine bestimmte Gruppe von Personen provoziert fühlen könnte" und berief sich auf Paragraph 25, Ziffer 8 der Spielordnung, wonach Werbung für politische Gruppierungen verboten ist.

Inter Leipzig mit solidarischer Selbstanzeige

Die Entscheidung des Verbandes stieß in der Welt des Amateurfußballs auf Empörung. Wer würde sich von einem Hilfsfond für Opfer von rechter Gewalt provoziert fühlen? Prompt erhielt der Berliner Regionalligist und Ex-Bundesligist solidarische Unterstützung anderer Vereine. Beispielsweise vom FC Internationale Berlin, der auf den eigenen Trikots selbst mit dem Slogan "No to Racism" wirbt: Der Landesligist sprang TeBe zur Seite und erstattete aus Protest eine "Selbstanzeige".

Actio und Reactio

Der steigende Druck hat den Verband letztlich zum Nachdenken gebracht. "Für uns als Verband ist es wichtig, dort anzusetzen, wo es Veränderungsbedarf gibt. So ist es für uns gerade in heutiger Zeit selbstverständlich, gesellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen und nach außen eine eindeutige Haltung einzunehmen, um jeglichem menschenverachtenden Verhalten entschieden entgegenzutreten", wird NOFV-Präsident Hermann Winkler auf der Facebook-Seite des Verbandes zitiert. Demnach hätten Gespräche mit dem Antidiskriminierungsbeauftragten, dem Spielausschuss und dem geschäftsführenden Präsidium dazu geführt, dass eine neue Fassung in der Spielordnung erarbeitet und am 3. Dezember 2021 bestätigt wurde.

Konkret bedeutet das nun: "Werbung für politische Gruppierungen und mit politischen Aussagen ist grundsätzlich nicht gestattet, es sei denn, die Werbung dient oder ist dazu geeignet, rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie anderen homophoben, diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen entgegenzuwirken oder den Grundsätzen des § 3 der Satzung des NOFV Rechnung zu tragen, insbesondere dem Vorgehen gegen jegliche Formen von Gewalt sowie der Förderung des FairPlay-Gedankens und der Pflege von Respekt, Anerkennung, Gleichberechtigung, Integration, Vielfalt, Toleranz und Prävention. In Zweifelsfällen entscheidet hierüber auf Antrag das geschäftsführende Präsidium", erklärt der Verband. Generell, aber auch für den Fall TeBe Berlin, gleicht das einem Sieg der Vereine im Streit mit dem Verband.