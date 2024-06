Wende im Transferpoker: Konstantelias wechselt nicht nach Salzburg

Giannis Konstantelias wird nicht zum FC Red Bull Salzburg wechseln. Griechischen Medienberichten zufolge hat PAOK Saloniki das finale Angebot des österreichischen Vizemeisters ausgeschlagen.

Der Transferpoker um den möglichen Wechsel von Giannis Konstantelias vom griechischen Meister PAOK Saloniki zum FC Red Bull Salzburg ist beendet. Wie griechische Medien am Samstagabend berichtet hatten, wird der wendige Offensivspieler nicht nach Österreich wechseln. Der griechische Klub hat das finale Angebot der Salzburger ausgeschlagen.

Wochenlang wurde Konstantelias von Salzburg umworben, die gebotene Ablösesumme stets erhöht. Das finale Angebot dürfte wohl zwischen 17 und 20 Millionen Euro betragen haben. Damit wäre der 21-Jährige zum teuersten Neuzugang der "Bullen" avanciert, hätte Lucas Gourna-Douath (13 Millionen Euro) abgelöst.

Während bei PAOK über den Konstantelias-Verbleib gejubelt wird, wird Salzburg in seiner Kaderplanung ein Stück weit zurückgeworfen. Zwar hat die Elf von Neo-Trainer Pepijn Lijnders mit Oscar Gloukh nach wie vor einen starken zentralen, offensiven Mittelfeldspieler in seinen Reihen, doch ist es fraglich, ob das so bleibt. Denn der Israeli wird von Klubs aus mehreren Top-Ligen umworben. Mit einem Konstantelias-Transfer hätte Salzburg also auch auf einen möglichen Gloukh-Verkauf reagieren wollen.

Schwab: "Kann Zauber-Dinge machen"

Dass Konstantalias nicht nach Salzburg wechselt, wird das Legionärs-Duo Thomas Murg und Stefan Schwab, die bei PAOK unter Vertrag stehen, freuen. Letzterer hat im Gespräch mit dem kicker von Konstantelias Qualitäten geschwärmt: "Der kann Zauber-Dinge machen." Er sei ein Spielertyp in der Offensive, der eigentlich jedes System spielen könne, habe eine super Technik, Tempo, sei gut mit dem Ball, könne Spieler ausspielen und andere Spieler in Szene setzen. "Ich würde sagen, dass er aktuell der mit Abstand interessanteste, griechische Spieler ist."

Apropos Schwab: Noch ist unklar, ob er seinen auslaufenden Vertrag beim frisch gebackenen griechischen Champion verlängern wird. Eine Entscheidung soll zeitnah folgen.