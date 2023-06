Wen Voss-Tecklenburg zu WM-Favoriten zählt - und wie eine Schlafexpertin hilft

Über Grillen am Morgen, "Selektionswochen" und Schlafmasken: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berichtet in der neuen Folge "FE:male view on football" von den Vorbereitungen auf die WM im Sommer.

Die andauernden Verhandlungen um die deutschen TV-Rechte der Frauen-WM (20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland) beschäftigen die Bundestrainerin. Das gibt Martina Voss-Tecklenburg in der neuen Folge des kicker-Podcasts "FE:male view on football" zu: "Wir drehen uns gefühlt im Kreis. Ich habe das Gefühl in mir, dass Stillstand herrscht, und das ist nicht gut."

Bei den Männern würde in einem solchen Fall niemand darüber nachdenken, diese WM nicht zu zeigen, sagt sie im Gespräch mit Anna-Sara Lange und Turid Knaak: "Die Rechtevergabe zeigt, dass wir noch nicht da sind, wo wir gerne sein würden." Auch die für den deutschen Fernsehmarkt unattraktiven Anstoßzeiten will die 55-Jährige nicht als Grund gelten lassen.

Zwar werden die drei deutschen Gruppenspiele um 10.30, 11 und 12 Uhr angepfiffen, aber Voss-Tecklenburg findet: "Man kann auch super im Garten brunchen oder morgens schon den Grill anschmeißen. Das geht alles."

Wir müssen sehen, dass wir die Spielerinnen an den ersten Tagen wach halten. Martina Voss-Tecklenburg über die Zeitverschiebung

Mit Blick auf die Anpassung an die Zeitverschiebung gebe es eine Faustregel: "Pro Stunde Zeitverschiebung braucht man mindestens einen Tag. Wir haben ein bisschen mehr, landen am 13. Juli vormittags." Erst am 24. Juli gegen Marokko startet die DFB-Auswahl in das Turnier, in Melbourne. Dort ist man Deutschland acht Stunden voraus.

"Wir müssen sehen, dass wir die Spielerinnen an den ersten Tagen wach halten", berichtet die Bundestrainerin. "Wir haben ganz tolle Unterstützung durch eine Schlafexpertin." Mit ihr habe man im Vorfeld detailliert geplant: "Wann sollten wir essen, wann müssen wir schlafen?" Erst recht, weil die Spielerinnen im Laufe der fast vergangenen Saison sehr hoch belastet gewesen seien, lege der Trainerstab großen Wert auf Regeneration. Man arbeite auch mit Schlafmasken.

Vielleicht kommt Japan um die Ecke und kann überraschen. Martina Voss-Tecklenburg über das breite Feld der Favoriten

Auf die Frage nach den stärksten Teams im Teilnehmerfeld holt Voss-Tecklenburg etwas weiter aus: "Es ist ja klar, dass die USA zu den Favoritinnen gehören. Die starken europäischen Mannschaften muss man alle nennen: Frankreich, Schweden, die Niederlande, England und Deutschland." Über den Kontinent hinausgehend ergänzt sie: "Australien hat eine tolle Mannschaft, Kanada ist Olympiasieger. Und vielleicht kommt Japan um die Ecke und kann überraschen."

Es sei angesichts der Leistungsdichte in der Spitze "überhaupt nicht mehr selbstverständlich, einen Titel zu gewinnen, weder in Europa, noch bei einer WM". Um dies zu erreichen, komme es auf einen homogenen Kader an. Dabei prüfe das Trainerteam in den beiden Trainingslagern auch, wie sich die einzelnen Spielerinnen eingliedern und wie sie mit Enttäuschungen umgehen. Drei Stichworte dabei: "Rollenklarheit, -annahme und -umsetzung. Die ersten Wochen sind Selektionswochen."

Auf motivierte Jokerinnen komme es schließlich auch in Down Under an: "Unsere Stärke in England war, dass wir über unsere Wechselspielerinnen das Spiel stärker gemacht haben." Als Beispiel nennt sie Jule Brand, die nach wenig Einsatzzeit im EM-Halbfinale gegen Frankreich (2:1) auflaufen durfte, weil Klara Bühl ausfiel "und ein sehr gutes Spiel gemacht hat: Das ist das, was ich einfordere".

FE:male #19 - Martina Voss-Tecklenburg „Wir wollen um den Titel spielen!“ Mit diesem Vorhaben im Gepäck reist die Deutsche Frauen Nationalmannschaft in ein paar Wochen zur WM nach Australien und Neuseeland. Vorher hat sich die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aber noch Zeit für ein Gespräch mit uns genommen. Wir besuchen sie am neuen DFB-Campus in Frankfurt und blicken ausführlich voraus auf das kommende Turnier. Die Bundestrainerin gibt detaillierte Einblicke in die Vorbereitung und erzählt, warum sie mit einer Schlafexpertin arbeiten, wieso auch eine gewisse Fehlertoleranz gefragt ist und Rollenklarheit und Rollenumsetzung die zentralen Themen der Kaderzusammensetzung sind. Sie erklärt zudem, warum das Trainer*innenteam den Wert einer Spielerin nicht an ihrer Spielzeit misst und welche Rolle es spielt, dass jede der anderen vertraut. Ganz persönlich spricht sie über die Situation, in der es ihr schwerfällt Klarheit auszusprechen und sie mehr Mensch als Trainerin ist. Darüber hinaus diskutieren wir mit ihr über die Entwicklung des Frauenfußballs seit der tollen EM im vergangenen Jahr. Voss-Tecklenburg erklärt, warum die Basis all dieses Erfolges die sportliche Leistung ist und was sich bei den Spielen mittlerweile grundlegend verändert hat. FE:male #18 - Marie-Louise Eta 28.04.2023 FE:male #17 - Ralf Fährmann 31.03.2023 FE:male #16 - Simon Zoller 24.02.2023 FE:male #15 - Laura Freigang 27.01.2023 weitere Podcasts

