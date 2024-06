Wen streicht Rangnick noch aus Österreichs EM-Kader?

Am Freitag wird Österreichs Teamchef Ralf Rangnick seinen endgültigen Kader für die Europameisterschaft 2024 bekanntgeben. 29 Spieler sind in der Vorbereitung dabei, 26 dürfen mit nach Deutschland. Wer verpasst den Sprung auf den EM-Zug im letzten Moment?

Torhüter

Patrick Pentz hat sein Ticket für die Endrunde in Deutschland ebenso in der Tasche wie Heinz Lindner, der am Samstag gegen die Schweiz (18 Uhr, LIVE! bei kicker) sein Comeback für die österreichische Nationalmannschaft feiern wird. Offen ist, ob Rangnick drei oder vier Torhüter zur EM mitnehmen wird und ob der etatmäßige "Einser" Alexander Schlager doch noch rechtzeitig fit wird.

Niklas Hedl:

Hedl stand im November 2022 im Testspiel gegen Andorra bereits einmal 45 Minuten lang zwischen den Pfosten, kam im ÖFB-Team aber seither nicht mehr zum Einsatz. Bei Rapid zeigte der 23-Jährige in der abgelaufenen Saison bis auf seinen folgenschweren Patzer im Auswärtsspiel bei Sturm Graz am 27. Spieltag solide Leistungen. Dennoch scheint es aktuell so, als hätte Hedl von den Torhütern die schlechtesten Karten.

Tobias Lawal:

Lawal avancierte in seiner ersten vollen Bundesliga-Saison in der kicker-Rangliste mit einer Durchschnittsnote von 2,97 umgehend zum besten Torhüter der Liga. Seine starken Darbietungen beim LASK blieben auch Rangnick nicht verborgen: In den vergangenen fünf Partien zählte Lawal immer zum österreichischen Aufgebot, auf seinen ersten Einsatz für Rot-Weiß-Rot muss er allerdings noch warten. Im Zweikampf mit Hedl dürfte er die Nase aktuell leicht vorne haben.

Abwehr

In der Innenverteidigung ist Österreich trotz des Ausfalls von Kapitän David Alaba gut aufgestellt. Aufgrund des Überangebots auf dieser Position wird Rangnick voraussichtlich noch einen Spieler streichen. Auf der linken Seite dürfte sich indes Alexander Prass, der bis zuletzt als Wackelkandidat gegolten hatte, durch seinen engagierten Auftritt gegen Serbien sein EM-Ticket gesichert haben.

Flavius Daniliuc:

Daniliuc saß gegen Serbien 90 Minuten lang auf der Bank und kam unter Rangnick insgesamt erst zu 47 Einsatzminuten. Der gebürtige Wiener ist demnach einer der logischsten Streichkandidaten im aktuellen 29-Mann-Aufgebot. Für Daniliuc spricht, dass er auch rechts hinten eingesetzt werden kann.

Stefan Lainer:

Obwohl auch Lainer gegen Serbien nicht zum Zug kam, wäre seine Nicht-Berücksichtigung eine Überraschung. Rangnick schätzt den Rechtsverteidiger sehr und hätte mit ihm eine erfahrene Alternative in der Hinterhand. Lainer zählte bei der Europameisterschaft 2021 zu den Fixgrößen und wusste dabei zu überzeugen.

Leopold Querfeld:

War Querfelds Debüt für die A-Nationalmannschaft beim 1:0-Sieg in der Slowakei noch von viel Nervosität geprägt, konnte er gegen Serbien überzeugen. Und das, obwohl der 20-Jährige erst in der 73. Minute eingewechselt wurde. Wie er Serbiens Rekordtorschützen Aleksandar Mitrovic in der Schlussphase in Schach hielt, war große Klasse. Sein Potential stellte der Rapid-Youngster auch in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit unter Beweis, mit einer Durchschnittsnote von 2,79 landete er in der kicker-Elf der Saison. Argumente hat Querfeld also genug gesammelt, um in Deutschland dabei zu sein.

Gernot Trauner:

Im Normalfall wäre Trauners Nominierung für Rangnick ein No-Brainer. Der Feyenoord-Kapitän verpasste einen Großteil des Frühjahrs allerdings verletzungsbedingt und ist auch aktuell nicht hundertprozentig fit. Am Donnertag machte er das Training des Nationalteams dennoch vollumfänglich mit. Dass Trauner im Testspiel gegen die Schweiz auf dem Platz stehen soll, legt nahe, dass Rangnick ihn nach Deutschland mitnehmen will.

Mittelfeld/Sturm

Wegen seiner zahlreichen Profis aus der RB-Schule ist das österreichische Nationalteam mittlerweile für sein Pressing-Spiel gefürchtet. Die unangenehme Spielweise bekamen in Rangnicks Amtszeit zuletzt auch Topnationen wie Deutschland, Italien oder Frankreich zu spüren. Was die Kaderbreite im Offensivspiel anbelangt, gibt es hingegen noch ein paar Fragezeichen.

Thierno Ballo:

Ballo war die große Überraschung im vorläufigen Großkader der österreichischen Nationalmannschaft. Dass der WAC-Offensivmann tatsächlich den Sprung auf den EM-Zug schafft, käme nun nicht weniger als einer Sensation gleich. Auch, weil Ballo gegen Serbien nicht zum Einsatz kam.

Maximilian Entrup:

Mit seiner ersten EM-Teilnahme würde Maximilian Entrup seine märchenhafte Saison krönen. Im Sommer 2023 vom Regionalligist Marchfeld nach Hartberg gewechselt, spielte er sich mit starken Leistungen in der Bundesliga (zwölf Treffer, vier Vorlagen) bis in die Nationalmannschaft. Auch dort stellte er beim 6:1 gegen die Türkei bereits seinen Torriecher unter Beweis. Dass neben ihm nur Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic als echte Mittelstürmer zur Verfügung stehen, spielt Entrup zusätzlich in die Karten.

Marco Grüll:

Grüll feierte gegen Serbien sein Debüt unter Rangnick und blickt auf eine starke Saison bei Rapid zurück. Mit einer Durchschnittsnote von 2,78 war der 25-Jährige, den es im Sommer zu Werder Bremen zieht, Teil der kicker-Elf der abgelaufenen Spielzeit. Mit seinen Tempodribblings auf der Außenbahn bringt Grüll ein Attribut mit, das die österreichische Nationalmannschaft ansonsten nicht allzu oft in ihren Reihen hat.

Florian Kainz:

Kainz spielte mit Absteiger Köln auch persönlich eine enttäuschende Saison (kicker-Durchschnittsnote: 4,20), Zudem absolvierte er in diesem Kalenderjahr noch keine Spielminute für die ÖFB-Elf. Demnach muss der gebürtiger Grazer, der in der EM-Qualifikation fünfmal zum Einsatz kam, wohl um sein EM-Ticket zittern.

Matthias Seidl:

Seidl schlug bei Rapid in seiner ersten Bundesliga-Saison auf Anhieb voll ein und feierte im September beim 3:1-Erfolg in Schweden sein Debüt für das A-Nationalteam. 2024 muss er jedoch noch auf seinen ersten Einsatz warten. Der 23-Jährige zählt allenfalls zu den größten Wackelkandidaten.

Andreas Weimann:

Obwohl Weimann bei seinem Leihverein West Bromwich Albion zuletzt nicht mehr erste Wahl war, darf er sich berechtigte Hoffnungen auf ein EM-Ticket machen. In den bisherigen drei Länderspielen im Jahr 2024 kam der 32-Jährige stets zu Kurzeinsätzen. Was zeigt, dass Rangnick den Offensivspieler als gute Alternative für die Schlussminuten sieht.

