Wen streicht Alfred Gislason aus seinem Kader für die Heim-EM?

In etwa einer Woche will Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader für die EM-Vorbereitung bekanntgeben. Bis dahin muss der Isländer noch viele Fragen beantworten. Auf welchen Torhüter etwa setzt er beim Heim-Turnier neben dem gesetzten Andreas Wolff? Wie vielen U21-Weltmeistern schenkt er Vertrauen? Und: Welche Spieler sind überhaupt 100% fit? Zumindest in dieser Hinsicht gibt es Hoffnungsschimmer.

Die Uhr tickt. Fast jeden Morgen setzt sich Bundestrainer Alfred Gislason mit einer Tasse Kaffee an seinen Schreibtisch und schaut sich Handballspiele an. Dann achtet der Isländer ganz genau darauf, wie sich seine deutschen Nationalspieler schlagen. Es sind auch Momente der Fragen: Gibt es vielleicht irgendeinen Schlüsselspieler, der sich gerade völlig außer Form befindet? Hat sich etwa noch einer verletzt?

Weniger als einen Monat hat der 64-Jährige nun noch Zeit, um seine ideale Formation für den Auftakt der Heim-EM am 10. Januar gegen die Schweiz zu finden. Noch weniger Tage bleiben ihm, bis er vermutlich in genau einer Woche (21. Dezember) seinen aktuellen 35er-Kader auf weniger als 20 Spieler reduziert. Die Zeit drängt also. Mehr als je zuvor.

Es dürfte aber auch eine Art Erlösung für Gislason sein. In den vergangenen Monaten hat er nicht nur einmal betont, wie schwierig sich die Personalsituation für ihn gestaltet. Wenn eine Weltrekord-Kulisse von über 50 000 Zuschauern gegen die Schweizer auf die Platte schaut, werden sie auch das sehen, was sie nicht sehen: nämlich all die Akteure, die für die DHB-Auswahl auflaufen könnten, aber nicht dabei sind.

Die Weltklasse-Abwehrspieler Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek etwa hatten schon frühzeitig für die EM abgesagt beziehungsweise waren aus dem Nationalteam zurückgetreten. Die Berliner Rückraumprofis Paul Drux und Fabian Wiede fallen verletzungsbedingt aus. Dazu hatte Stammtorhüter Andreas Wolff sich lange mit den Folgen eines Bandscheibenvorfalls geplagt. Es waren keine einfachen Wochen für Gislason.

Andreas Wolff auf dem Weg zur Top-Form

Spätestens mit der Kader-Reduzierung rückt die EM aber nun ganz nah. Und tatsächlich deutet sich auch unabhängig davon Licht am Ende des Tunnels an. Etwa, was den Zustand der klaren Nummer eins angeht. „Ich fühle mich sehr gut und bin jetzt schon nahe dran an der Form von vor der Verletzung", sagte Andreas Wolff nun gegenüber handball-world.

Mit diesen Worten und seinen Top-Leistungen zuletzt für den polnischen Spitzenclub Industria Kielce dürfte er nicht nur den Bundestrainer, sondern auch die deutschen Fans beruhigen. Kurz vor dem Turnierstart befindet sich der 32-Jährige also auf dem besten Weg zur Topform. „Daher stellt sich mir die Frage gar nicht, ob es bis zur EM nochmal besser wird, weil ich schon wieder voll im Spielbetrieb bin und mich dabei gut fühle."

Gute Nachrichten gibt es auch vom zuvor lange verletzten Philipp Weber. Der Rückraumspieler des SC Magdeburg war am Mittwochabend beim Pokalsieg gegen Wetzlar erstmals nach seiner Knieverletzung wieder eingewechselt worden. Er könnte für Gislason also tatsächlich noch zur Option für das Heim-Turnier werden.

Für den ebenfalls verletzten Luca Witzke vom SC DHfK Leipzig wird die Zeit dagegen immer knapper. Doch immerhin hat der Bundestrainer auf Rückraum Mitte mit Juri Knorr, Nils Lichtlein oder Marian Michalczik weitere Top-Optionen zur Verfügung.

Auch der Abwehr-Innenblock um Kapitän Johannes Golla und Julian Köster steht. Die wohl ebenfalls in der Startformation gesetzten Kai Häfner und Timo Kastening zählen zudem als einzige Deutsche zu den aktuell zehn besten Torschützen der Bundesliga. Es ist also bei weitem nicht alles schlecht. Im Gegenteil.

Wen streicht Alfred Gislason?

Die Frage ist aktuell eher, wen Gislason erst mal aus seinem Aufgebot streicht. Ob er also etwa im Tor neben Wolff eher auf David Späth oder die Routine von Silvio Heinevetter setzt? Oder nimmt er neben Wolff vielleicht sogar Joel Birlehm mit? Welche der insgesamt fünf U21-Weltmeister um Späth, Lichtlein, Renars Uscins, Justus Fischer und Max Beneke dürfen sich Hoffnung auf Einsätze vor ausverkauften Arenen in Düsseldorf, Berlin oder Köln machen?

Und wen nimmt Gislason neben Köster für den linken Rückraum mit? Den Modellathleten Sebastian Heymann von Frisch Auf Göppingen oder vielleicht sogar den überraschend für den 35er-Kader berufenen Martin Hanne von der TSV Hannover-Burgdorf? Das sind nur einige der zahlreichen Fragezeichen, die sich dem Coach in der letzten Woche vor der Kader-Reduzierung stellen.

Wen auch immer er letztlich mitnimmt, zumindest Wolff ist schon optimistisch. „Ich denke, bei der EM kann es mit der Mannschaft und dem Heimvorteil richtig weit gehen", sagte der Weltklasse-Torhüter gegenüber handball-world. Er sollte es schließlich wissen. Auch dank seiner überragenden Leistungen hatte die DHB-Auswahl 2016 sensationell die Europameisterschaft in Polen gewonnen. Damals hatte ebenfalls kaum jemand damit gerechnet. Auch die Personalprobleme waren vor dem Turnier groß. Im deutschen Lager hätte wohl kaum jemand etwas dagegen, sollte sich diese Geschichte wiederholen.