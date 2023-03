Wen Flick unter dem Radar finden könnte: Auch Mukhtar ein Kandidat?

Bundestrainer Hansi Flick (58) benennt das erste Aufgebot nach der enttäuschenden WM 2022. Junge Spieler sollen für sich werben.

Das Ausscheiden bei der WM 2022 ist aufgearbeitet, der Plan für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land geschmiedet. In der kommenden Woche steht nun für die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Hansi Flick der erste Realitätscheck bevor: Am 25. März trifft das DFB-Team in Mainz auf Peru, drei Tage später in Köln auf Belgien. Es sind die ersten beiden Testspiele seit der WM und der Beginn der 15-monatigen Vorbereitung auf das Kontinentalturnier in Deutschland.

Mit welchem Aufgebot Flick das Länderspiel-Doppel angehen wird, gibt der 58-Jährige am Freitagnachmittag bekannt. Bereits klar ist, dass weder Ilkay Gündogan - der Profi von Manchester City gab am Mittwoch die Geburt seines ersten Sohnes bekannt - noch Thomas Müller dabei sein werden.

Der Routinier des FC Bayern soll durch seine Abwesenheit temporär Platz schaffen, damit Jüngere sich entfalten können, hat Flick zuletzt im Interview mit dem kicker diese Entscheidung begründet - die bei Müller nicht auf Widerspruch stieß. "Ich drücke den Jungs die Daumen", ließ der Münchner ausrichten. In der neuen Saison werde man dann "sehen, wie es weitergeht".

Symbolische PK mit Flick, Völler und Di Salvo

Flick will bis zur EM neue Dynamiken innerhalb des Kaders auslösen, die hierarchische Struktur durch neue Spieler aufbrechen und neu sortieren sowie eine stabile Achse finden, die sowohl defensive Stabilität einerseits als auch offensive Gefahr andererseits verspricht. Eine engere Verzahnung mit der U 21, die im Sommer 2023 an der EM teilnimmt, ist explizit erwünscht. Nicht zufällig eröffnen Flick und Antonio Di Salvo, sein Pendant bei der U 21, am Montag die Nationalmannschaftswoche bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem neuen Sportdirektor Rudi Völler.

Spieler wie Kevin Schade (FC Brentford), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) oder Malick Thiaw (AC Mailand) sind Kandidaten für beide Teams - und könnten im Juni, dem Vorbild Manuel Neuers vor der EM 2009 folgend, im ersten von dann drei geplanten Länderspielen für die A-Mannschaft auflaufen, ehe sie zum Turnierkader der U 21 stoßen.

Flick fahndet unter dem Radar

Im Fokus des Bundestrainers stehen außerdem Deutsche, die im Ausland tätig sind und daher in ihrer Heimat häufig unterhalb des Radars fliegen. Hany Mukhtar etwa, der in der MLS beim Nashville SC Woche für Woche seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellt und in der abgelaufenen Saison Torschützenkönig und MVP war). Der nun 27-jährige Berliner durchlief seit der U 15 alle Nachwuchsteams des DFB (insgesamt 54 U-Spiele, 21 Tore und 2014 U-19-Europameister), spielt aber seit Januar 2015 nicht mehr in Deutschland. Oder Vitaly Janelt, der in der Premier League im defensiven Mittelfeld von Brentford regelmäßig zum Einsatz kommt.

Doch auch in der Bundesliga drängen einige neue Namen in die umformierte deutsche Mannschaft: So darf sich allen voran Augsburgs Mergim Berisha - wie Mukhtar in der Offensive beheimatet - berechtigte Hoffnungen auf seine erste Nominierung machen. Der bei der WM aufgrund eines Kreuzbandrisses noch fehlende Florian Wirtz (Leverkusen) kehrt definitiv zurück - und soll bis zur EM zu einer festen Größe aufgebaut werden.

Verzichten muss Flick dagegen neben Kapitän Manuel Neuer diesmal unter anderem auch auf die verletzten Dortmunder Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko.