Wembley, Wycombe, Wehmut - von wegen!

Das Kapitel AFC Sunderland ist geschlossen: Ron-Thorben Hoffmann (23) wird den Aufsteiger nach gut einem halben Jahr wieder verlassen. In seiner kicker-Kolumne zieht der Torhüter Bilanz - und er verrät, welche fünf Dinge er gerne nach Deutschland mitbringen würde.

Es ist geschafft! Nach vielen Aufs und manchen Abs in einer für diesen "verrückten" Verein typischen Saison, hat der AFC nach drei Jahren in der dritten Liga endlich den Aufstieg vollbracht. Und die Atmosphäre war gigantisch: Das legendäre Wembley-Stadion ist proppenvoll und fast komplett in Rot-Weiß. Die Fans singen 94 Minuten in ohrenbetäubender Lautstärke durch, "Sunderland till I die …", ist fürwahr die Melodie der Metropole an diesem Samstag im Mai.

Angefangen hat der Tag im Hotel für mich, natürlich auch mit ein wenig Wehmut. Morgens muss ich an den berühmten Satz der deutschen Torwartlegende Hans Tilkowski denken: "Wir haben heute 2:2 verloren." Gesagt hat er das nach dem verlorenen Endspiel um die WM 1966 in England. Und klar, der Ball war nicht drin und doch hat Deutschland 2:4 verloren.

Habe ich auch verloren, nachdem ich wegen der ganzen Corona-Geschichte meinen Stammplatz trotz wirklich guter Leistungen und Werte in 23 Spielen als Nummer 1 an einen Kollegen abgeben musste? Nein.

Als Mensch und Spitzensportler weitergebracht

Es ist immer wichtig, sich zu reflektieren, aber auch den Blick von oben nicht zu verlieren. Wir haben als Mannschaft unter wirklich schwierigen Rahmenbedingungen unser Saisonziel erreicht. Die Fans sind (endlich) glücklich, und dazu habe ich mit knapp der Hälfte der eingefahrenen Punkte einen wichtigen Beitrag geleistet. Und persönlich habe ich in diesem Jahr an der Nord-West-Spitze Englands eine ganze Menge gewonnen: neue Freunde, ein neues Spielverständnis und eine ganz andere, faszinierende Mentalität und (Fan-) Kultur. Ich bin 100 Prozent sicher, dass mich diese wichtigen Erfahrungen als Mensch und Spitzensportler weitergebracht haben und mir auf dem weiteren Weg im Profifußball helfen werden.

Ich bin stolz, Teil dieses verrückten Klubs gewesen zu sein und meinen Anteil dazu beigetragen zu haben, dass die Netflix-Serie endlich mit einer noch positiveren Note weitergeschrieben werden kann.

Und das meiste habe ich vielleicht von den Fans des AFC gelernt. Sie haben nämlich nie aufgehört, an ihren Verein zu glauben, auch wenn es mal richtig schlecht lief. Sie lieben den Fußball, ihre Stadt und ihren Verein. Diese Leidenschaft ist es, die mich seit Kindestagen am Fußball fasziniert hat. Dafür danke ich den Fans des AFC von Herzen!

Von nun an werde ich den AFC als einer von vielen Fans begleiten. Ron-Thorben Hoffmann

Vor dem Spiel habe ich noch eine WhatsApp vom Sohn eines Freundes bekommen, den ich mit seinem Vater zum Spiel eingeladen hatte. Freddy hat geschrieben: "Neben mir sitzt Bellingham! Das ist so geil. Danke, dass wir hier sein dürfen." Und in diesen paar Worten steckt die gleiche Liebe zum Spiel. Der Fußball ist eben tatsächlich global und verbindet die Menschen auf ganz emotionale Weise. Teil dieser Faszination zu sein, ist großartig.

Von nun an werde ich den AFC als einer von vielen Fans begleiten und seinen Weg verfolgen, der hoffentlich bald wieder in die Premier League führt. Die Fans hätten es verdient.

Das Ziel: Eine fußballerische Heimat finden

Wie es mit mir weitergeht? "Schauen wir mal", würde Franz Beckenbauer sagen. Und um den Bogen zu schließen: Ich werde wie einst Günter Netzer beim legendären ersten Sieg einer deutschen Nationalmannschaft in Wembley aus der Tiefe des Raumes kommen und an anderer Stelle neu angreifen. Mein Ziel ist es, eine wirkliche fußballerische Heimat zu finden. Das kann gut bei einem ambitionierten Zweitligisten sein, wo man mit Weitsicht und Geduld auf junge Spieler setzt und nachhaltig etwas aufbauen möchte. Stay tuned, ich halte euch auf dem Laufenden!

Zum Abschluss noch fünf Dinge, die ich aus England gerne mit nach Deutschland bringen würde:

1. Die Zuversicht, Gelassenheit und Can-do-Mentalität der Menschen, besonders im Norden

2. Den Humor und die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können

3. Den digitalen Alltag, der vieles so viel leichter macht

4. Den Gleichmut, über das Wetter zu reden, aber wenig zu meckern

5. Das Essen. Haha!

