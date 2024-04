Wembley-Erfahrung im Gepäck: Gishamer leitet Cupfinale

Im März leitete Sebastian Gishamer im Wembley Stadium das freundschaftliche Länderspiel zwischen England und Belgien. Mit dem Cupfinale zwischen Sturm und Rapid wartet auf ihn nun das nächste Highlight.

Sebastian Gishamer wird am Mittwoch (17 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals in seiner Karriere das ÖFB-Cupfinale leiten. Unterstützt wird der FIFA-Schiedsrichter dabei von seinen beiden Assistenten Santino Schreiner und Alexander Borucki. Walter Altmann (Vierter Offizieller), Alan Kijas (VAR), Michael Obritzberger (AVAR) sowie Manuel Undesser (Ersatz-Schiedsrichterassistent) komplettieren das Gespann.

"Es ist ein wenig anders als bei einem Bundesligamatch. Wir werden einen Tag zuvor anreisen und im Stadion noch gemeinsam trainieren. Wir wollen alles dazu beitragen, dass es ein toller Fußballabend wird. Mein Wunschszenario wäre, dass sich nachher niemand daran erinnert, wer das Spiel geleitet hat. Dann haben wir eine gute Leistung gebracht", erklärte Gishamer in einer Aussendung des ÖFB.

Für Gishamer stellt die Begegnung zwischen Sturm und Rapid das nächste Highlight im Jahr 2024 an. Ende März leitete er im altehrwürdigen Wembley vor über 80.000 Zuschauern das Testspiel zwischen England und Belgien (2:2) - und blieb dabei ohne nennenswerten Fehler. "Wembley war natürlich eine sensationelle Erfahrung", erinnerte sich Gishamer an die Begegnung. Wie in London wolle er naturgemäß auch am Mittwoch "möglichst fehlerfrei bleiben".

Gutes Omen für Sturm?

Gishamer sammelte in der laufenden Saison mit beiden Teams bereits einiges an Erfahrung. Sturm blieb unter seiner Leitung in vier Duellen ungeschlagen (drei Siege, ein Unentschieden), für Rapid gab es in drei Partien einen Sieg, ein Unentschieden sowie eine Niederlage. "Ich habe zu beiden Vereinen ein gutes, professionelles Verhältnis. Wir beschäftigen uns natürlich mit der Spielweise und den Spielertypen. Aber Statistiken spielen für uns in der Vorbereitung keine Rolle", erklärte Gishamer.

Im vergangenen Jahr fungierte Gishamer im Cupfinale bei Sturms 2:0-Erfolg über Rapid als Vierter Offizieller. Die Atmosphäre in Klagenfurt hinterließ beim 35-Jährigen bleibenden Eindruck. "Es war eine tolle Stimmung, die vermutlich in diesem Jahr nicht anders sein wird. Wer die beiden Fanlager kennt, weiß, was man erwarten kann", so Gishamer. "Sie wollen sicher die Stimmung vom vergangenen Jahr noch übertreffen. Ich denke, dass wir uns alle darauf freuen können."