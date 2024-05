Wembley bei Weimar: Hier bereitet sich das DFB-Team vor

Das deutsche und das englische Team logieren vor bzw. während der Europameisterschaft in einem Spa & Golf Resort. Ein Blick auf einen Ort, an dem Abgeschiedenheit zum Programm gehört.

Loch 12 auf dem Goethe-Course ist ein herrliches Par 4. Den Abschlag ins Tal müssen hervorragende Amateurgolfer mit einstelligem Handicap, wie Thomas Müller und Harry Kane es sind, wohltemperieren, um den Ball in eine günstige Lage unten auf dem Fairway zu platzieren. Von dort gilt es, die Kugel mit einem Wedge oder Eisen 9, also einem kurzen Eisen, möglichst nah an die Fahne auf einem Inselgrün zu dirigieren. Birdie, Par oder doch ein Schlag ins Wasser?

Das "Signature Hole" des Spa & Golf Resorts Weimarer Land bietet jedenfalls Chancen wie Risiken. Wenn nun das DFB-Team vor der EURO 2024 und das englische Aufgebot während der EM dort residieren, ist dieser 18-Loch-Platz komplett für die Fußballstars reserviert. Die meisten anderen der insgesamt 45 Spielbahnen des Resorts bleiben für normalsterbliche Freizeitgolfer geöffnet. Ansonsten wird die großzügige Anlage bei Blankenhain in Thüringen auf die prominenten Gäste ausgerichtet sein.

Fußballfelder mit der Wembley-Mischung

Die wichtigste Spielwiese der Nationalspieler bleibt unterdessen der eineinhalb Fußballfelder große Rasen auf dem Gelände des Goethe- Course. Das von den ansässigen Greenkeepern ohnehin perfekt gepflegte Rechteck erfuhr vor wenigen Wochen ein Upgrade. Auf Wunsch des englischen Verbandes (FA) und unter Zustimmung des DFB rückten vier Experten von der Insel an und säten im Weimarer Land die Rasenmischung von Wembley aus. Nichts soll dem Zufall überlassen sein, wenn diese beiden großen Nationen den kontinentalen Titel jagen.

Wie in solchen Fällen üblich, wird das Camp entsprechend "gebranded". Zunächst mit Adidas als dem deutschen Ausrüster, anschließend mit dem Markenzeichen von Nike. Englands Partnerschaft mit dem US-Konzern verlangte auch nach einem fotogenen Basketball-Korb samt kleiner Spielfläche. Dieser steht nun direkt neben dem Padel-Court, den sich einst der Bundestrainer Hansi Flick gewünscht hatte, und den sein Nachfolger Julian Nagelsmann ebenso begrüßt wie Kollege Gareth Southgate.

Abgeschiedenheit gehört zum Programm

Bilder davon, wie Jude Bellingham oder Bukayo Saka am Korb einen Dunk versuchen, vermag man sich schon heute auszumalen. Das wirkliche Innenleben der beiden Trainingslager, wobei das deutsche "Come Together" mit Familien vom 26. bis 31. Mai eher einen Erholungsurlaub darstellt, bleibt im Verborgenen. Die FA hat sich während einer ersten Besichtigung sehr schnell für das Weimarer Land entschieden. Neben den erstklassigen Einrichtungen zur Abwehr jedweden Anflugs von Lagerkoller trug das Versprechen der Abgeschiedenheit dazu bei. Die berüchtigten "WAGs", Women and Girlfriends, der "Three Lions" werden kaum im Örtchen Blankenhain (keine 7000 Einwohner) absteigen und somit nicht wie bei der WM 2006 in Baden-Baden nahe des Basecamps für störende Schlagzeilen sorgen …

Den Standard der Spa- und Wellness-Einrichtungen, den ihre Kickkünstler werden genießen können, erreichen nur wenige weitere Luxusherbergen im Bundesgebiet - und diesen fehlen Fußballfelder im erforderlichen UEFA-Ausmaß. Matthias Grafe, der Besitzer der Anlage, hatte vor acht Jahren bereits Werder Bremen zu Gast. Aber erst die folgende Erweiterung des Fußballplatzes (ein Spielfeld plus Torhüter-Trainingsplatz) prädestinierte ihn zum regelmäßigen Gastgeber von Profiklubs.

Ich nehme nur den zukünftigen Europameister. Besitzer Matthias Grafe

Die Engländer stachen beim Ort ihrer Wahl Österreich und die Niederlande aus, die ebenfalls Interesse zeigten. Zuletzt waren die Glasgow Rangers und der englische Zweitligist Queens Park Rangers hier. Austria-Trainer Ralf Rangnick kennt das Hotel und seine Möglichkeiten seit seiner Zeit bei RB Leipzig. Grafe lacht selbstironisch, als er sagt: "Ich nehme nur den zukünftigen Europameister." Zwei Eisen hat er im Feuer.

Er wolle mit seinem EM-Engagement "etwas zurückgeben", sagt Matthias Grafe. Spa & Golf Ressort Weimarer Land

Der Gedanke an die Heim-EM kam Grafe, der mit seinem Hotel nicht einmal im offiziellen Basecamp-Katalog des EM-OK vertreten war, schon vor drei Jahren, als der vorgesehene Besuch der U 21 des DFB wegen Corona ausfallen musste. Gespräche mit Turnierdirektor Philipp Lahm bestärkten den 58-Jährigen, denn dieser EURO-2024-Standort hat auch eine politische Bedeutung: Es ist neben Spielort Leipzig und Kroatiens Camp in Neuruppin das einzige weitere in einem neuen Bundesland.

Mehrere Hundert Medienmenschen, Tausende Übernachtungen, werden in der Region erwartet. Sie sorgen mindestens für einen temporären Aufschwung in der lokalen (Tourismus-)Wirtschaft. Blankenhain war nach wilden Nach-Wende-Jahren schlicht pleite. Grafe, heute mit drei Brüdern bedeutendster Arbeitgeber dort, hat zunächst sein Unternehmen in der Kunststoff-Veredelung aufgebaut (600 Angestellte, Kunden in mehr als 60 Ländern) und 2013 mit dem Resort ein zusätzliches Projekt angepackt, auch auf Bitten der lokalen Politik und Verwaltung. Er wolle der Region, die einst vielen Pseudo-Investoren aufgesessen sei, mit seinem EM-Engagement "etwas zurückgeben", sagt er.

Schloss Blankenhain als Medienzentrum

Auf 1,5 Millionen Euro beläuft sich der EM-Beitrag des Landes Thüringen. Schloss Blankenhain in der Ortsmitte, wo auch eine Fanmeile entstehen soll, wurde restauriert und dient als Medienzentrum. Den überwiegenden Rest des speziellen Aufwands trägt der aus dem Sauerland stammende Schalke-Fan Grafe mit unternehmerischem Geist.

Vor Ort sind viele Vorgaben zu erfüllen: Neben dem Wembley-Rasen entstehen eine vierstufige Stehtribüne für Reporter und Kamerateams, die das öffentliche Training verfolgen dürfen, sowie ein Medienzelt. Zudem wird ein zwölf Meter hoher Videoturm für die jeweiligen Trainerteams extra installiert. Soeben wurde auf dem Golfgelände noch ein Hubschrauber-Landeplatz angelegt: Prinz William, der auch FA-Präsident ist, dürfte einfliegen, weil es gute Tradition ist, jedem englischen Nationalspieler das EM- Trikot persönlich zu überreichen.

Feinster Rasen im Grünen: Das Fußballfeld auf dem Goethe-Course. Veröffentlichung ist honorarpflichtig

Das Resort wird zu einer Sicherheitszone mit drei Ringen. Den ersten kontrolliert die Bundespolizei, den zweiten die Bereitschaftspolizei, den dritten die Security des Hotels und der Verbände.

Bisher wurde Grafes Mut, sich in die Tourismusbranche vorzuwagen, belohnt. "In den Ferien sind wir sehr gut ausgelastet", sagt der Chef des Ganzen. Sein Weimarer Land mit 94 Zimmern und Suiten, 220 Betten, einer Gesamtfläche von 450 Hektar inklusive Wald und 162 Mitarbeitenden zieht Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland an. Die kommen nicht nur zum Golfspielen, wegen vielfältiger weiterer Sportangebote und den exquisiten Spa-Bereichen - sondern auch "nur" zum Genießen: Seit Anfang des Jahres gibt es hier gleich zwei von Michelin ausgezeichnete Sterne-Küchen: Nach Danny Schwabes "Masters" wurde nun auch Marcello Fabbris "The First" dergestalt geadelt, es sind die beiden feinsten Adressen von insgesamt sechs Restaurants im Resort.

Köche und Physiotherapeuten, einen riesigen Tross, bringen der DFB und die FA selbst mit, ebenso "containerweise", so heißt es, eigene Gerätschaften, darunter E-Bikes. Das Strampeln wird vornehmlich der Regeneration dienen, genauso das Golfen. Wenn Thomas Müller und später Harry Kane auf ihren Runden das 18. Loch erreichen, steht zwischen Abschlag und dem Grün, das vor der Terrasse des Hauptgebäudes liegt, die "Champagner-Eiche". Die heißt so, weil nach lokaler "Regel" derjenige am "19. Loch" ein Getränk ausgeben sollte, der unfreiwillig den Baum getroffen hat. Allerdings: Bevor die Nationalteams hier logieren, werden alle alkoholischen Getränke aus den Bars entfernt. Für den Fall der Fälle haben die Engländer bereits einen Plan: Sollten sie erstmals Europameister werden, würde die Party in der gleich anschließenden Nacht im zweiten Stock der Golf-Hütte steigen - und das Alkoholverbot zuvor aufgehoben.