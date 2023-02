Welz über Rot für Upamecano: "Absolut nichts für den Videobeweis"

Schiedsrichter Tobias Welz hat einen Tag nach dem Spiel zwischen Mönchengladbach und Bayern München seinen viel diskutierten Platzverweis für Dayot Upamecano erklärt.

"Natürlich ist das eine enge Entscheidung", sagte Tobias Welz am Sonntagmorgen im "Sport1-Doppelpass" über den Zweikampf zwischen Dayot Upamecano und Alassane Plea, den er als Notbremse des Münchner Verteidigers ausgelegt hatte. "Der Spieler von Gladbach schiebt sich kurz vor dem Strafraum vor den Spieler von Bayern, bekommt den Kontakt und kommt dadurch aus der Balance, obwohl er noch versucht, weiterzulaufen", begründete der Schiedsrichter seine Entscheidung. "Der Stürmer möchte das Tor erzielen, er geht alleine auf den Torwart zu. Wieso soll er sich hinwerfen?"

Welz räumte zwar ein, dass es durchaus Aspekte gebe, die gegen eine Notbremse sprechen, aber "für mich war der Griff an die Schulter das entscheidende Argument".

Zugleich erklärte der 45-Jährige, wieso er sich die Szene nicht noch mal an der Seitenlinie angeschaut hatte. "Ich habe mich natürlich mit dem VAR abgestimmt. Er hätte mir keine anderen Bilder liefern können", stellte er klar. "Das ist eine Entscheidung, die im Graubereich ist, und damit absolut nichts für den Videobeweis." Der Wunsch der Fans sei es, dass die Referees häufiger selbst auf dem Platz entscheiden, statt sich vom VAR leiten zu lassen. "Das habe ich getan."

Kabinen-Besuch von Nagelsmann: "Für mich war das alles in Ordnung"

Über den Austausch mit Julian Nagelsmann gab Welz indes nur wenig Auskunft. Die Diskussion mit dem Bayern-Coach, der nach dem Spiel auf die Schiedsrichter geschimpft und das Gespann in der Kabine aufgesucht hatte, sei "auf Augenhöhe" geführt worden. "Sie war von einer Seite emotional, aber es wurden keine Beleidigungen ausgesprochen", betonte Welz. "Was in der Kabine ist, bleibt in der Kabine."

Beleidigungen oder dergleichen habe es nicht gegeben. Auch Nagelsmanns Äußerungen in der Mixed Zone, für die sich dieser später entschuldigt hat, habe er nicht wahrgenommen. "Das nächste Mal werden wir uns ganz normal treffen, die Hand geben und auf Augenhöhe unterhalten."