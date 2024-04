Weltweite Nummer eins: Salzburg verpflichtet die jüngsten Spieler

Junge Spieler holen, diese entwickeln und an Top-Klubs verkaufen, das ist unter anderem die Strategie von Red Bull Salzburg. Wie eine aktuelle Studie zeigt, verpflichten die "Bullen" die jüngsten Spieler weltweit.

Red Bull Salzburg ist längst auch außerhalb der Landesgrenze in aller Munde. Das zeigt nun auch eine Studie von "CIES" (Centre International d'Etude du Sport), die das Durchschnittsalter der in den letzten zehn Transferfenstern (Juli 2019 bis heute) verpflichteten Spieler der ersten Mannschaft aufweist. Die Organisation hat dabei fast 800 Vereine aus 48 Ligen weltweit gelistet. Der niedrigste Wert insgesamt wurde bei den RB Salzburg (20,93 Jahre) gemessen, der höchste beim katarischen Verein Al-Gharafa SC (30,27 Jahre).

Auf Rang zwei liegt ebenfalls ein Klub des Red Bull Universums. RB Bragatino weist ein Durchschnittsalter von 21,72 Jahren auf, Rang drei belegt Athletic Bilbao mit 21,90 Jahren. Sturm Graz ist in dieser Liste als zweitbester österreichischer Vertreter auf Rang 24 zu finden. Bei den Steirern wurde ein Durchschnittsalter von 23,04 Jahren gemessen. Die besten deutschen Klubs sind der VfL Wolfsburg (Rang 20 mit 22,92 Jahren) und der VfB Stuttgart (Rang 22 mit 23,03 Jahren).

Neunstelliger Transfersaldo in zwei Jahren

Die Studie unterstreicht einmal mehr die erfolgreiche Strategie der "Bullen", junge Spieler an Bord zu holen, diese zu entwickeln und gewinnbringend an andere Top-Klubs zu verkaufen. In der letzten und der laufenden Spielzeit haben die Salzburger 62 Spieler für rund 70 Millionen Euro verpflichtet und 61 Spieler für rund 183 Millionen Euro verkauft. Der unglaubliche Saldo: Rund 113 Millionen Euro Gewinn.

Die Salzburger kämpfen noch um beide nationalen Titel. Durch den Sieg gegen Verfolger Sturm in der Liga hat die Elf von Trainer Gerhard Struber den Vorsprung auf fünf Zähler ausgebaut. Im ÖFB-Cup-Halbfinale trifft Salzburg am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ebenfalls auf den schärfsten Konkurrenten aus Graz.

