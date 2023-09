Weltuntergangsstimmung? Baumann: "Einfach fernab jeder Realität"

Der SV Werder Bremen musste in der abgelaufenen Transferperiode hohe Überschüsse erzielen - auch, um einen möglichen Punktabzug zu verhindern. Sportchef Frank Baumann erklärt dem kicker die Hintergründe.

Versteht so manche Erwartungshaltung nicht: Frank Baumann. IMAGO/Jan Huebner

Ob der Kader des SV Werder Bremen nun besser oder schlechter ist, nachdem die Transferperiode am vergangenen Freitag zu Ende gegangen ist, dürfte aktuell noch schwierig abzuschätzen sein. Dass er "anders" ist, wie Sportchef Frank Baumann sagt, dem ist wiederum nicht zu widersprechen. Der Bundesligist war letztlich dazu gezwungen, seine Mannschaft weiter an jene begrenzten finanziellen Rahmenbedingungen anzupassen, die man schon vor einem Jahr allerdings weitgehend ausgereizt hatte.

Dass Werder nach dem Wiederaufstieg aus der 2. Liga bis auf Ex-Kapitän Ömer Toprak (dessen Vertrag jedoch auslief) keinen einzigen Leistungsträger abgegeben hatte und sich stattdessen mit Spielern wie Jens Stage, Amos Pieper, Niklas Stark oder Mitchell Weiser verstärkte, durfte durchaus als finanzielles Risiko zu werten gewesen sein. Doch jedes Jahr kann sich der Klub ein solches Handeln nicht leisten; vor einem Horizont von zwei, drei Spielzeiten müssen - wie an vielen anderen Bundesliga-Standorten auch - in Bremen Transferüberschüsse erzielt werden.

Müssen vom negativen Eigenkapital runterkommen Frank Baumann

Und die bis Ende Juli bereits generierten rund sieben Millionen Euro reichten da bei Weitem nicht, zumal ja auch noch insgesamt gut fünf Millionen Euro in eigene Neuzugänge investiert wurden. Letztlich beläuft sich der Gewinn durch die weiteren Verkäufe von Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) und Ilia Gruev (Leeds United) auf etwa 20 Millionen Euro. Eine Summe, die in dieser Höhe auch notwendig war.

Hohe Zinsbelastungen

Werder muss zum einen die Zinsbelastungen durch die Verbindlichkeiten von insgesamt 37 Millionen Euro (20 Millionen landesverbürgtes Darlehen, 17 Millionen Mittelstandsanleihe) stemmen und benötigt zum anderen nach einem zu erwartenden Minus in Millionenhöhe für das abgelaufene Geschäftsergebnis der Saison 2022/23 nun hingegen ein höheres positives Ergebnis für die neue Saison 2023/24.

Das frühe Aus im DFB-Pokal war dafür zusätzlich nicht gerade förderlich. "Im Zwei- bis Dreijahresschnitt müssen wir deutlichen Gewinn machen, damit wir vom negativen Eigenkapital auch irgendwann runterkommen", erklärt Baumann: "Deswegen sind wir gerade dabei, unsere Ziele zu erreichen."

Werder und die DFL-Strafe

Dass Werder von der DFL bereits wegen eines Verstoßes gegen Kapitalauflagen im Lizenzierungsverfahren eine Strafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro ausgesprochen bekam, spielte nun ebenfalls eine Rolle für die notwendigen Verkäufe - auch wenn die Bremer aktuell noch juristisch gegen diese Sanktion vorgehen. Hätte Werder es also wie zuletzt im Kalenderjahr 2022 auch in 2023 erneut nicht geschafft, das negative Eigenkapital laut Auflage um zehn Prozent zu verringern, wäre als nächste Strafstufe unter anderem ein Punktabzug vorgesehen gewesen.

Und das nächste Transferfester hätte erst am 1. Januar wieder geöffnet - den Bremern wären somit die Hände gebunden gewesen, weitere Verkäufe zu tätigen. Eine Eigenkapital-Zufuhr wäre ein letzter Ausweg gewesen, über welche Modelle auch immer. "Dieses Szenario wollten wir vermeiden", so Baumann.

Millionen-Verkäufe: "Der Druck war schon da"

Sein Abschied war eine wirtschaftliche Notwendigkeit: Niclas Füllkrug. IMAGO/Nordphoto

Insofern war "der Druck schon da", was die Millionen-Verkäufe von Füllkrug und Gruev kurz vor Transferschluss betraf, erläutert der Sportchef: "Daher haben wir vom ersten Tag der Periode an gesagt, dass wir einen Überschuss erzielen müssen. Das war eine große Herausforderung."

Im Bremer Umfeld scheint das richtige Gespür für die wirtschaftliche Situation des Bundesligisten jedenfalls nicht vollumfänglich vorhanden.

Der Abgang von Galionsfigur Füllkrug in Verbindung mit dem vorläufig dürftigen Saisonstart sorgte für Baumanns Geschmack bereits zu früh für zu viel Weltuntergangsstimmung: "Nach den drei verlorenen Spielen war die Erwartungshaltung, dass wir nicht nur keinen Spieler mehr abgeben, sondern auch noch zwei, drei Leistungsträger dazubekommen. Das ist einfach fernab jeder Realität."

Wir können beruhigt schlafen Frank Baumann

Dass der Abgang Füllkrugs schmerzt, daraus macht der 47-Jährige keinen Hehl, allerdings habe Werder damit nur ein absoluter Stammspieler verlassen - und mit Naby Keita, Dawid Kownacki, Senne Lynen, Olivier Deman und Rafael Borré seien fünf potenzielle Stammspieler verpflichtet worden, betont er: "Insofern ist unser Kader in der Gesamtheit nicht schlechter besetzt. Wir sind mit der Zusammensetzung zufrieden und absolut überzeugt, dass wir mit diesen Spielern unser Ziel - den Klassenerhalt - schaffen können."

Ob Werder durch die Überschüsse im Winter noch mal auf dem Markt tätig werde, sei nie auszuschließen, sagt Baumann, doch ein großer finanzieller Puffer bestehe weiterhin nicht: "Die aktuelle Situation gibt uns eine gewisse Sicherheit, wir können beruhigt schlafen und sind auf einem guten Weg."