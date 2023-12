Welttrainer-Finalisten stehen fest: Wer folgt auf Scaloni?

Die FIFA hat die drei Finalisten zur Wahl zum Welttrainer 2023 bekanntgegeben. Auch im Frauenfußball stehen die Top drei fest.

Wie der Weltverband am Mittwochnachmittag mitteilte, wurden neben Pep Guardiola von Triple-Gewinner Manchester City die beiden italienischen Coaches Simone Inzaghi (Inter Mailand) und Luciano Spalletti (SSC Neapel) nominiert.

An Guardiola dürfte aber bei der Wahl wohl kein Weg vorbeiführen. Der Spanier führte ManCity in der Saison 2022/23 - die Auszeichnung würdigt die Leistungen im Zeitraum vom 1. August 2022 bis 20. August 2023 - zum ersten Triple-Gewinn in der Vereinsgeschichte: Die Citizens wurden sowohl englischer Meister wie FA-Cup-Sieger und triumphierten auch in der Champions League.

Im Finale der Königsklasse setzte sich ManCity mit 1:0 gegen das von Inzhagi trainierte Inter durch - dass die Nerazzurri ins Endspiel in Istanbul einzogen, war etwas überraschend und besonders der defensiven Stabilität geschuldet: In sechs der acht K.-o.-Spiele blieb Inter ohne Gegentor.

Noch überraschender kam der Gewinn der italienischen Meisterschaft durch Napoli - der ersten für die Süditaliener seit 33 Jahren. Der 64-jährige Spalletti stellte ein perfekt funktionierendes Kollektiv auf die Beine, das besonders in der Offensive mit dem Ligabestwert von 77 Toren überzeugte. Bereits fünf Spieltage vor Schluss stand der Gewinn des Scudetto fest - Rekord.

Giraldez, Hayes und Wiegmann stehen im Frauenfußball zur Wahl

Im Frauenfußball stehen ebenfalls die Top drei fest. Auch hier schaffte mit Jonatan Giraldez vom FC Barcelona der Königsklassen-Gewinner den Sprung in die Endauswahl. Zudem wurden die Barça-Frauen spanischer Meister und feierten in der Saison 2022/23 27 Ligasiege am Stück.

Neben Giraldez stehen auch noch Vorjahressiegerin Sarina Wiegman zur Wahl. Die Niederländerin führte die englische Nationalelf ins Finale der Frauen-WM 2023, dort unterlagen die "Lionesses" Spanien knapp mit 0:1. Wiegmann wurde bereits zu "Europas Trainerin des Jahres" gewählt und dürfte neben Giraldez die größten Chancen auf den Sieg haben. Außenseiterchancen hat die Dritte im Bunde, die Engländerin Emma Hayes, die mit Chelsea in der Saison 2022/23 das Double aus Meisterschaft und FA Cup holte.

Auf einer Gala am 15. Januar 2024 in London werden die Sieger dann gekürt. Bis dahin werden die Trainer und Kapitäne aller Nationalmannschaften, je ein Fachjournalist pro Nation mit Nationalmannschaft sowie auf "FIFA.com" registrierte Fans aus aller Welt abstimmen. Alle Stimmen aus den verschiedenen Gruppe haben dabei das gleiche Gewicht.

Neid dreimal ausgezeichnet, Klopp zweimal

Die Trophäen zum FIFA-Welttrainer sowie zur FIFA-Welttrainerin werden seit 2010 vergeben. Bei den Männern konnten mit Jupp Heynckes (2013), Joachim Löw (2014), Jürgen Klopp (2019, 2020) und Thomas Tuchel (2021) bereits vier deutsche Trainer die Auszeichnung entgegennehmen. Im Frauenbereich wurde die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid dreimal ausgezeichnet (2010, 2013, 2016), zudem setzte sich der damalige Wolfsburg-Coach Ralf Kellermann 2014 durch.