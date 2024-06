Welttorhüterin Earps verlässt ManUnited

Die englische Nationaltorhüterin Mary Earps (31) kehrt Manchester United den Rücken.

Das gaben die FIFA-Welttorhüterin und der Verein am Samstag bekannt. Dem Vernehmen nach steht die Europameisterin kurz vor einem ablösefreien Transfer zum französischen Topklub Paris St. Germain.

"Der Verein befindet sich in einer Übergangsphase, und leider habe ich nicht das Gefühl, dass dies mit dem Punkt übereinstimmt, an dem ich mich in meiner Karriere befinde", erläuterte Earps ihre Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung auf Instagram.

2019 war sie vom VfL Wolfsburg in die Women's Super League gewechselt und bestritt 125 Spiele für ManUnited.