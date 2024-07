Weltrekordlerin Haug im Interview: "Wieso sollte ich langsamer werden?"

In die lange Liste von Erfolgen der Bayreuther Triathletin Anne Haug reiht sich seit Sonntagabend ein Weltrekord ein. Nach langer Krankheitsphase und kurzfristiger Anmeldung beim Challenge Triathlon in Roth pulverisierte sie mit 8:02:38 Stunden die bisherige Bestzeit um fast sechs Minuten.

Beim Challenge in Roth triumphierte die Bayreuther Triathletin Anne Haug zum dritten Mal - 2024 in Weltrekordzeit. IMAGO/Beautiful Sports

Als Zuschauerin fühle ich mich einen Tag nach dem Challenge Triathlon in Roth, als hätte ich einen Kater. Haben Sie schon realisiert, was gestern los war?



Nicht so wirklich. Das ist immer noch nicht ganz in meinem Kopf angekommen. (lacht)

Der Start in die Saison lief für Sie nicht wie geplant. Die Starts bei der neuen Triathlon-Serie "T100" mussten Sie absagen. Eine Virusinfektion hat Sie lange außer Gefecht gesetzt ...



Am Anfang wussten wir ehrlich gesagt nicht, ob ich dieses Jahr noch eine Startlinie sehen werde. Die Virusinfektion hat mich sehr runtergezogen. Nach zwei Monaten hat sich mein Zustand langsam verbessert und seitdem ging es Stück für Stück aufwärts. Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder an den Start gehen kann.

Die Ankündigung, dass Sie in Roth starten werden, kam Last-Minute. Wann reifte die Entscheidung, zuhause in Franken starten zu wollen?



Ich wusste anfangs nicht, ob ich überhaupt noch starten kann, so kurzfristig wie das war. Roth ist natürlich mein Heimrennen. Ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, den Challenge noch in die Saison zu integrieren. Mein Coach Dan Lorang meinte: "Wieso nicht?" Da würde ich sicherlich noch Energie rausschöpfen können. Wir waren optimistisch, dass ich meine Leistung bis dahin wieder voll abrufen kann. Dass dann am Ende sowas rauskommt, hat keiner erwartet.

Der Solarer Berg ist in der Triathlon-Szene weltbekannt. Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer stehen dort Spalier. Der ganze Solarer Berg schrie "Anne Anne", als Sie hochgefahren sind. Verliert dieser Berg jemals seinen Zauber?



Die Stimmung am Solarer Berg erlebst du sonst nirgendwo auf der Welt. Die schreien einem so ins Ohr, dass man danach einen Tinnitus hat. (lacht) Man steht so unter Adrenalin. Als ich das erste Mal in Roth gestartet bin, habe ich nicht einmal mitbekommen, dass das ein Berg ist. Ich wurde oben ausgespuckt und habe erst zwei, drei Kilometer später gemerkt, dass es doch ein Anstieg ist und ich richtig erschöpft war. Man muss bei sich bleiben und darf nicht überpacen. Das ist gar nicht so einfach, bei der Euphorie, die dort herrscht.

Wann haben Sie gemerkt, Sie werden nicht nur den Challenge zum dritten Mal gewinnen, sondern auch einen neuen Weltrekord aufstellen?



Ich wusste gar nicht, dass ich auf Weltrekord-Kurs bin. Das habe ich erst bei Kilometer 38 auf der Laufstrecke erfahren. Das war auch gut so. Man kann so etwas nicht planen. Ich muss immer im Moment bleiben, um das bestmögliche Resultat erzielen zu können.

Als die Schweizerin Daniela Ryf im vergangenen Jahr in Roth in einer Zeit von 8:08:21 Stunden gewann, waren Experten, Triathleten und Fans außer sich. Viele dachten, der Weltrekord halte eine Weile. Ein Jahr später ist er am selben Ort pulverisiert, um fast sechs Minuten. Ihr Plan war also nicht, den Weltrekord zu knacken?

Nein, Rekorde fallen im Rennen oft unverhofft. Eine Langdistanz ist ein Puzzle und besteht aus vielen verschiedenen Teilen. Jede Disziplin beeinflusst die andere. Noch dazu ist es eine Outdoor-Sportart. Für einen Rekord müssen Wetter, Temperaturen, einfach alles zusammenpassen. In Roth war es in diesem Jahr nicht so heiß wie sonst. Für mich war der entscheidende Schlüssel, dass ich ganz vorne aus dem Wasser gekommen bin. Ich konnte für mich alleine Rad fahren, laufen und mein Tempo finden und so die beste Performance an diesem Tag herausholen. Wann hat man schon so einen Tag, an dem alles nach Plan läuft? Oft komme ich später aus dem Wasser, bin dann schon unter Druck und muss den ganzen Tag hinterherjagen. Dann droht die Gefahr, dass man zu schnell auf dem Rad ist und beim Laufen nicht mehr so kann, wie man möchte. Wenn ich mir einen perfekten Rennverlauf hätte ausmalen können, wäre es der gestrige gewesen.

Das diesjährige Podium beim Challenge Roth: Die Zweitplatzierte Laura Philipp, Siegerin Anne Haug und die Drittplatzierte Niederländerin Els Visser. picture alliance/dpa

Sie sind den Marathon in 2:38 Stunden gelaufen. Der Däne Magnus Ditlev, der bei den Männern mit 7:23:24 Stunden ebenfalls einen neuen Weltrekord aufstellte und zum dritten Mal in Folge den Challenge gewann, brauchte 2:34 Stunden. Das sind vier Minuten Unterschied. Sie waren somit die zweitschnellste Person überhaupt auf der Laufstrecke. Nach dem Sieg wird fast überall erwähnt, dass Sie 41 Jahre alt sind. Ist das die beste Antwort: Schaut her, was ich kann?

Ich habe irgendwo gelesen "Ein letztes Mal will sie es wissen". Die schaufeln mir schon mein Grab. (lacht) Wenn man es einmal hört, ist es noch okay. Mittlerweile höre ich das aber in fast jedem Interview. Das sind kleine Nadelstiche, die irgendwann eine Narbe hinterlassen. Ich habe das Gefühl, ich muss immer etwas beweisen. Ich fühle mich nicht anders als mit 25. Mein Training baut sich aufeinander auf, ich habe mehr Trainingsjahre. Wieso sollte ich langsamer werden? Das macht keinen Sinn. Die meisten Leute werden langsamer oder hören auf, weil sie andere Prioritäten im Leben haben. Das ist auch völlig legitim. Man muss gewillt sein, immer besser werden zu wollen und die ganze Arbeit reinstecken zu wollen. Das mache ich.

Ihre Siegerinnenzeit waren 8:02:38 Stunden. Ist das nächste Ziel also, die magischen acht Stunden zu knacken?

Wenn ich so eine Einstellung hätte, warum sollte ich morgen aufstehen? Man kann nicht nach Rekorden jagen. Ich möchte eine immer bessere Performance rausholen. Beim Schwimmen habe ich noch viele Baustellen, will noch schneller Radfahren und Laufen. Daran arbeite ich jeden Tag. Ich bin noch nicht am Ende der Fahnenstange. Wozu es am Ende reicht, weiß ich nicht. Wenn sich eine Zufriedenheit einstellt, ist es das Anfang vom Ende.

"Patrick tat mir wirklich leid"

Die wohl tragischste Geschichte vom Sonntag im Profifeld: Mit-Favorit Patrick Lange musste bereits nach wenigen Kilometern auf dem Rad abbrechen. Direkt nach dem Schwimmstart bekam er einen Schlag gegen die Rippen, krümmte sich und schrie in der Wechselzone vor Schmerzen. Wann haben Sie davon erfahren?

Ich habe davon leider erst im Ziel gehört. Ich habe mich auf der Laufstrecke schon gewundert, wo er ist. Wir hätten uns auf der Strecke an einem Wendepunkt entgegen kommen müssen. Erst kam Magnus (Ditlev), dann weitere vier, fünf Männer. Ich habe mich gefragt, wo Patrick bleibt. Wir sind nicht beim Fußball, wo wir jede Woche die Gelegenheit haben, unsere Leistung zu zeigen. Wir haben nur zwei, drei Mal im Jahr die Chance. Gerade Roth ist dafür eine ideale Plattform, uns als Triathleten und unsere Sponsoren zu präsentieren. Das ist ein herber Schlag, wenn man fit an der Startlinie steht und durch sowas ausgebremst wird. Das ist hart zu verdauen, er tat mir wirklich leid. Er wollte einen Marathonrekord laufen, das hätte ich ihm so gegönnt.

Für Sie geht es jetzt erstmal zurück in Ihre zweite Heimat nach Lanzarote. Was steht die kommenden Wochen auf dem Plan?

Ich bereite mich auf die T100-Ausgabe in London Ende Juli vor, das ist bereits in drei Wochen. Danach sind alle Augen und der Fokus auf den Ironman in Nizza gerichtet.