Weltrekord über 400 m Freistil: Titmus löst Ledecky ab

Ariarne Titmus ist die neue Weltrekordhalterin über 400 m Freistil.

Die Doppel-Olympiasiegerin löst Katie Ledecky aus den USA ab. Titmus hat am Sonntag bei den australischen Schwimm-Meisterschaften in Adelaide den Weltrekord über 400 m Freistil verbessert.

Die 21-Jährige schlug in 3:56,40 Minuten an und war damit sechs Hundertstelsekunden schneller als die siebenmalige Olympiasiegerin Katie Ledecky (USA/3:56,46) bei deren Gold-Triumph bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro.

Titmus und Ledecky hatten 2021 in Tokio die olympischen Rennen auf den Freistilstrecken jenseits der 100 m dominiert. Titmus siegte über die 200 und 400 m, Ledecky über die 800 und 1500 m.