Weltrekord inklusive: Die sechs deutschen EM-Standorte

München: Olympiahalle

Rund 12.000 Fans können dafür nun - wie zuletzt beim Tag des Handballs im November - Sport der Extraklasse in der Olympiahalle sehen. Island, Ungarn, Serbien und Montenegro (Gruppe C) sowie Dänemark, Portugal, Tschechien und Debütant Griechenland gastieren in Bayern. imago images