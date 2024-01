Die deutschen Handballer starten vor einer Weltrekordkulisse, die Färinger feiern eine wilde Berlin-Party und Kroatien sowie die Schweiz sorgen für Überraschungen. Die Schlaglichter zur EM-Vorrunde:

Weltrekord, Party-Stimmung und neue Dimensionen

Volle Hallen, blendende Stimmung und auf der Tribüne feiern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz begeistert mit: Die Heim-EM setzt bereits jetzt Maßstäbe und stößt in neue Dimensionen vor. Dem spektakulären Weltrekord-Spiel der deutschen Mannschaft vor 53.586 Fans im Düsseldorfer Fußballstadion folgten auch in den anderen Arenen deutlich fünfstellige Zuschauerzahlen.

Es herrsche "eine Begeisterung, wie wir es uns erhofft haben. Das macht einfach gute Laune", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober dem SID. Und das Turnier hat gerade erst angefangen. Am Ende dürfte erstmals die Millionen-Schallmauer bei den Zuschauern durchbrochen werden.

Färinger Märchen ohne Happy End

Am Ende war Elias Ellefsen a Skipagötu natürlich auch ein "bisschen enttäuscht". Für den Spielmacher vom THW Kiel und seine Färinger endete die wilde EM-Party am Montagabend gegen Polen (28:32) - doch der Turnier-Neuling verabschiedete sich mit lautstarker Unterstützung und erhobenen Hauptes.

5.000 euphorische Fans, ein Zehntel der heimischen Bevölkerung, fast alle in blau-weißen Trikots, verwandelten die Berliner Mercedes-Benz Arena ein letztes Mal in einen Hexenkessel und feierten ihre Mannschaft, die beim 26:26 gegen Norwegen am Samstag völlig überraschend den ersten Punkt der EM-Geschichte geholt hatte. "Wir sind stolz auf sie", sagte a Skipagötu.

Georgien feiert EM-Sieg - und Keeper Zinzadse

Er war der Mann des Abends: Surab Zinzadse. Nicht zwei, nicht drei, sondern gleich viermal (!) nacheinander parierte der georgische Torhüter und brachte damit die Mannheimer Arena zum Beben. Im letzten Vorrundenspiel gegen Bosnien und Herzegowina nagelte der 27-Jährige das Tor bei zwei aufeinanderfolgenden Siebenmetern inklusive Nachwürfen von Marco Panic zu.

Und damit nicht genug: Kurz vor Schluss fing er einen gegnerischen Pass ab, stürmte kurzerhand selbst nach vorn und lieferte den Assist zur Vorentscheidung. Am Ende erkämpfte sich Georgien ein 22:19, der erste EM-Sieg überhaupt - vor allem dank Zinzadse.

Kroatien mit Ausrufezeichen

Besser hätten Domagoj Duvnjak und Co. gar nicht starten können: Gleich zu Beginn dieser EM sorgte Kroatien für ein dickes Ausrufezeichen und deklassierte Spanien im Auftaktspiel mit 39:29. Gefeiert im kroatischen Hexenkessel von Mannheim hüpften der Kieler und seine Teamkollegen auf und ab, während Spaniens Alex Duschebajew gar nicht wusste, wie ihm geschah: "So ein Spiel haben wir noch nie erlebt. Es war ein unglaublicher Tag, an dem nichts so lief, wie wir es wollten." Kroatien ist deutscher Hauptrundengegner.

Schweiz sorgt für Überraschung

Für Andy Schmid war es "mehr als Genugtuung". Vier Tage nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Deutschland (14:27) sorgten der langjährige Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen und die Schweiz für eine echte Überraschung und verpassten Mitfavorit Frankreich um Superstar Nikola Karabatic einen Dämpfer.

Der Rekord-Weltmeister kam gegen die Schweizer nicht über ein 26:26 hinaus. "Wir haben selten so auf die Fresse bekommen wie in den letzten paar Tagen", sagte Schmid: "Wir wussten, dass wir besser sind." Das zeigten sie.

Sagosen und Norwegen unter Druck

Erst das überraschende Remis (26:26) gegen den EM-Neuling von den Färöern, dann der Patzer im Kampf um den Gruppensieg gegen Slowenien (27:28) - das Ticket für die Hauptrunde haben der frühere Kieler Sander Sagosen und Norwegen zwar gelöst, doch dort steht der EM-Dritte von 2020 bereits unter Druck.

"Wir sind enttäuscht", sagte Trainer Jonas Wille nach der Niederlage im abschließenden Vorrundenspiel: "Wir wollten mindestens einen Punkt mitnehmen." Stattdessen geht es für Sagosen und Co. mit 0:2 Zählern auf dem Konto in die nächste Runde in Hamburg. Halbfinalchancen? Könnten besser sein.

Schweden und Dänemark auf Kurs

Ungeschlagen zogen hingegen die Titelverteidiger Schweden und Weltmeister Dänemark in die Hauptrunde ein. Geht es nach Bundesliga-Star Mathias Gidsel, war das erst der Anfang. Gegen Portugal (37:27) habe sich erstmals im Turnier "das wahre Dänemark durchgesetzt", sagte der Rückraumspieler der Füchse Berlin: "Wir müssen noch eine Stufe höher kommen." Die Handball-Welt zittert.