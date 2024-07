Weltranglistenerste Swiatek überraschend in Runde drei raus

Rasen gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsbelägen von Iga Swiatek. Das war auch am Samstag zu sehen, denn die Weltranglistenerste scheiterte in der dritten Runde von Wimbledon.

In Wimbledon mag es noch nicht laufen: Iga Swiatek ist früh raus. AFP via Getty Images

In ihrem Match gegen die Kasachin Yulia Putintseva war Iga Swiatek natürlich klar favorisiert. Es spielte immerhin die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 35. Aber es entwickelte sich ein sehr enges Match, das am Ende über drei Sätze ging. Aber der Reihe nach.

Im ersten Satz lief für Swiatek alles nach Plan. Die Polen holte sich zum 4:2 das erste Break des Spiels. Dieses entschied letztlich auch über den ersten Satz, den sich die Nummer 1 der Welt mit 6:3 schnappte.

Aber die Außenseiterin war nun keineswegs gebrochen - und setzte im zweiten Durchgang ein dickes Ausrufezeichen. Putintseva holte sich diesen Satz nämlich klar und deutlich mit 6:1. Es ging also in den entscheidenden dritten Satz. Aber Swiatek war nun völlig von der Rolle, lag schnell mit 0:4 zurück und hatte wenig später den zweiten Durchgang mit 2:6 verloren. Es war die erste Pleite nach zuvor 21 Siegen in Folge auf der Tour für die aktuell beste Spielerin der Welt. "Ich habe keine Worte dafür, was mir gerade gelungen ist", sagte eine euphorische Putintseva anschließend.

Vier der fünf Grand-Slam-Titel auf Sand

Bei einem Blick auf die Statistik wird schnell klar, warum Swiatek dieses Spiel verloren hat. Die Polin leistete sich gleich 37 unerzwungene Fehler und damit 22 mehr als ihre Gegnerin. Bei den Gewinnschlägen lag die Nummer 1 der Welt zwar vorne (34 zu 19), aber das konnte die Niederlage nicht verhindern.

Es bleibt also dabei, dass Wimbledon nicht das Lieblingsturnier von Swiatek ist, weiter als ins Viertelfinale ging es dort nie. Von ihren fünf Grand-Slam-Titeln holte die Polin vier auf Sand in Paris und einen auf Hartplatz bei den US Open.