"Weltpremiere": Deutschland-Cup 2023 auch für Frauen-Teams

Der Deutschland Cup zieht nach fünf Jahren in Krefeld 2023 nicht nur um, das Vierländerturnier liefert auch eine "Weltpremiere".

Die DEB-Herren gehen als Titelverteidiger in den Deutschland Cup 2023 in Landshut. picture alliance/dpa

Vom 8. bis 12. November geht in diesem Jahr der Deutschland Cup über die Bühne - aber nicht mehr in Krefeld. Wie angekündigt, hat sich der DEB aufgrund des geringen Zuschauerinteresses in Krefeld nach fünf Jahren für einen neuen Standort entschieden. Die Wahl fiel auf Landshut, wie der DEB am Montag mitteilte.

Doch das blieb nicht die einzige Neuerung. Neben dem Turnier der Herren wird parallel auch ein Turnier für die Frauen ausgerichtet.

"Zwei A-Nationalmannschaften, die gleichzeitig an einem Standort ihr jeweiliges Turnier austragen, das ist eine Weltpremiere", erklärte DEB-Vizepräsident Andreas Niederberger: "Wir sind dem Standort Landshut sehr dankbar, dass er gemeinsam mit uns die Herausforderung annimmt, ein internationales Turnier mit vier Frauen- und vier Herren-Mannschaften auszutragen."

Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Celina Haider

"Es wird mit Sicherheit wieder eine gute Vorbereitung für die kommende WM 2024 werden und gemeinsam wollen wir so die Euphorie nach dem Erfolg in Tampere weiter aufrechterhalten", sagte der gebürtige Landshuter Fabio Wagner vom ERC Ingolstadt, der mit den deutschen Herren Ende Mai Vizeweltmeister wurde (2:5 gegen Kanada).

Die deutschen Herren treffen somit als Vizeweltmeister bei der 34. Austragung des Deutschland Cup, in die sie als Titelverteidiger gehen, auf Dänemark, Österreich und die Slowakei. Bei den Frauen stehen Duelle mit Finnland, Tschechien und Dänemark an.

Riesige Freude bei Haider

"Die Freude ist natürlich riesig, ein Turnier parallel zum Deutschland Cup zu spielen, noch dazu in einer Eishockeystadt wie Landshut", ließ Nationalspielerin Celina Haider wissen: "Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, da wir die Möglichkeit haben, uns vor einer großen Kulisse mit einer hoffentlich einzigartigen Atmosphäre zu präsentieren."