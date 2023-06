Weltmeisterschaften in der Zwischenwelt: Kommt überhaupt etwas nach FIFA 23?

Wo finden die FIFAe-Weltmeisterschaften statt? Was ist nächste Saison, wenn EA und der Weltverband sich getrennt haben? Wir befinden uns in einer Zwischenperiode. Was das für Vereine, Verbände und Spieler heißt, klären unsere Experten heute.

Kann man es schon Chaos nennen, indem sich die FIFAe-Weltmeisterschaften befinden? Wir konstatieren: Keine Informationen über Austragungsort der Weltmeisterschaften. Keine Info über den genauen Zeitpunkt der WMs. Keine Info über die Turnierlandschaft nach FIFA 23. Es sind nur noch knapp drei Monate bis zum Release von EA SPORTS FC und alles, was wir haben sind Gerüchte, Mutmaßungen und zusammengepuzzelte Informationen.

Einziger Lichtblick ist hierzulande die Virtual Bundesliga, die klar bestätigt hat: Wir bleiben bei EA und tragen unsere Liga in EAFC aus.

Es könnte sein, dass die WMs in Saudi-Arabien ausgetragen werden. Es könnte auch sein, dass die FIFA, Stand heute, keinen Plan hat, was wo stattfinden soll. Von offizieller Stelle wird alles abgeblockt, auch auf unsere explizite Nachfrage.

Zwei Funktionäre und der DFBe-Headcoach im Stream

Ein guter Moment Experten zusammenzuholen, die zumindest einige Informationen haben sollten. Für heute Abend im Twitch-Kanal von kicker eSport haben wir den Head-Nationalcoach und zwei Vereinsfunktionäre eingeladen. Können sie Licht ins Dunkel bringen?

Matthias 'STYLO' Hietsch ist seit bald zehn Jahren eine Institution in FIFA. Erst Spieler, moralischer Kompass der Szene, dann Weltmeistertrainer von 'MoAuba', nun Head-Nationalcoach und bei FOKUS unter Vertrag. Er ist mit allen Vorgängen rund um die eNationalmannschaft und den DFB vertraut.

Marc Andre Lenhard ist Head of RBLZ Gaming, also der Teamchef bei RB Leipzig, die gerade mit dem DFB-ePokal das Double geholt haben. Bei ihm sind Weltmeister 'Umut' und Ausnahmetalent 'Anders' unter Vertrag. Der Topklub der VBL wird sicher an den Entscheidungen der DFL entscheidend mitwirken.

Komplettiert wird die Runde von einem der ebenso lange dabei ist, wie 'STYLO': Dominik Kupilas, der eSport-Verantwortliche bei Werder Bremen. Obschon der virtuelle Verein eine mittelmäßige Saison hinter sich hat, ist 'Kupi' seit Jahren an den Schaltstellen im eSport dabei. Er wird aus Funktionärssicht einen tiefen Einblick in die Vorgänge hinter den Kulissen haben.

Gehostet wird die Runde nach langer Vorbereitung von DFB-Trainer Jan Bergmann. Der setzt das Thema für die Gesprächsrunde: "EA SPORTS FC ohne die FIFA. Was bedeutet das für die Turnierlandschaft?"

"Wir hängen in der Luft!"

Bergmann hat sich viel vorgenommen: "Wir alle - egal ob Vereine, Spieler, Medien - hängen in der Luft, weil es keine offiziellen Statements gibt!"

Er will mit seinen Gästen zunächst über die finale Phase von FIFA 23 sprechen. Denn es stehen Weltmeisterschaften an, nur wo und wann? Viel wichtiger noch ist aber die Frage: Wo geht es in der nächsten Saison hin? Was bedeutet die aktuelle Situation für Verbände und Vereine, für Sponsoren, den eigenen Kader und die sportliche Ausrichtung?

Es wird spannend, wenn nicht sogar kontrovers in unserem Talk am heutigen Donnerstag ab 19:30 auf Twitch oder hier bei uns in der App. Schaltet ein und werft eure Fragen in den Chat. Wenn die vier eure Themen nicht beantworten können, dann wird es, bis die FIFA sich bewegt, wohl keiner können.

Die Streaming-Übersicht für die nächsten Termine. kicker eSport

