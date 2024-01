Weltmeisterin Schmid wird beim Comeback in Japan Siebte

Skispringerin Katharina Schmid ist zurück und in Japan gleich als beste Deutsche vorn dabei. Die Siegesserie einer jungen Slowenin wird jäh gestoppt.

Katharina Schmid gelang in Japan ein solides Comeback. IMAGO/Nordphoto

Im ersten Wettbewerb nach ihrer Rückkehr hat die dreifache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid ein ordentliches Resultat erzielt. Schmid, früher Althaus, belegte am Samstag im japanischen Sapporo Rang sieben und schaffte nach zuletzt schwierigen

Wochen mit Sprüngen auf 112,5 und 119 Meter den Anschluss an die erweiterte Weltspitze. Nach der Two-Nights-Tour um den Jahreswechsel hatte die 27-Jährige eine Wettkampfpause eingelegt. Für die Station in Japan ist sie nun zurückgekehrt.

Prevcs Siegesserie reißt nach fünf Erfolgen

Den nächsten Sieg verpasst hat die Slowenin Nika Prevc, die derzeit den Weltcup der Springerinnen beherrscht. Die 18-Jährige führte zwar mit klarem Vorsprung nach einem Durchgang, fiel dann aber mit einem 96-Meter-Sprung auf Rang zehn zurück. Stattdessen gewann die Österreicherin Eva Pinkelnig vor Jenny Rautionaho aus Finnland und Eirin Maria Kvandal aus Norwegen.

Prevc hatte zuvor vier der vergangenen fünf Wettbewerbe für sich entschieden, sie führt auch den Gesamtweltcup an. Aus deutscher Sicht holten am Samstag neben Schmid auch Luisa Görlich (15.), Juliane Seyfarth (18.) und Selina Freitag (20.) Weltcup-Punkte.

Das Ergebnis im Überblick