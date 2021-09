Weltmeister von 1966: England trauert um Roger Hunt

Die englische Fußballwelt nimmt Abschied von einem Mann, der in den 60er und 70er Jahren großen Anteil an vielen Erfolgen des FC Liverpool hatte. Weltmeister Roger Hunt starb am Montag nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren.

"Roger Hunts Bedeutung für die Geschichte des Liverpool FC ist unübertroffen , das ist klar", wird Reds-Trainer Jürgen Klopp vom Verein zitiert. Der ehemalige Angreifer kam als 20-Jähriger nach Liverpool und blieb dort insgesamt elfeinhalb Jahre, ehe er bei den Bolton Wanderers seine Karriere beendete. Im September 1959 debütierte Hunt an der Anfield Road - und traf direkt.

Bester Torschütze in der Liga - Finalsieg gegen Deutschland

In 492 Spielen für die Reds gelangen dem 1,75-Meter-Mann 285 Tore, einzig Ian Rush hat in der Historie des Klubs jemals mehr Tore geschossen. Mit 244 Liga-Toren für Liverpool ist Hunt zudem der beste Torschütze des Vereins, was Treffer in der Liga betrifft.

Seine erfolgreichsten Jahre erlebte Hunt zwischen 1964 und 1966. In dieser Zeit wurde er mit dem LFC Pokalsieger und gewann zweimal die Meisterschaft. Gekrönt wurden die Erfolge mit dem Weltmeistertitel 1966, beim 4:2-Sieg im Finale in Wembley stand Hunt in der Startformation. Für die Three Lions erzielte "Sir Roger" in 34 Auftritten 18 Treffer.