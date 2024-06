Weltmeister Vieira zu Gast im Borussia-Park

Der Vorbereitungsplan von Borussia Mönchengladbach nimmt Konturen an. Drei Testspielgegner stehen schon fest. Auch ein Weltmeister misst sich mit den Fohlen.

Noch dürfen die Gladbacher Profis ihren Urlaub genießen, bevor es wieder ernst wird. Erst in knapp zwei Wochen nehmen die Borussen die Vorbereitung auf die Spielzeit 2024/25 auf. Los geht es dann am 8. Juli mit den obligatorischen Leistungstests und medizinischen Checks, für die insgesamt zwei Tage angesetzt sind. Am 10. Juli wartet die erste Raseneinheit auf die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane, es ist zugleich der offizielle Trainingsauftakt im Borussia-Park.

Das erste Testspiel der Sommervorbereitung ist für den 20. Juli terminiert. Um 15.30 Uhr tritt die Fohlenelf beim FC Wegberg-Beeck, Absteiger aus der Regionalliga West, an. Am Donnerstag danach, am 25. Juli, empfängt die Borussia Fortuna Sittard auf dem heimischen Fohlenplatz (Anpfiff 13 Uhr). Der niederländische Erstligist beendete die vergangene Spielzeit in der Eredivisie auf Platz 10.

Am Tag nach dem Sittard-Test brechen die Gladbacher auf Richtung Tegernsee und beziehen wie in den vergangenen Jahren in Rottach-Egern ihr Quartier für das diesjährige Sommertrainingslager. Bis zum 2. August wird Seoane das Team am Fuße des Wallbergs vorbereiten, ehe es zurück nach Mönchengladbach geht.

Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal in Aue

Das zweitägige Saisoneröffnungs-Wochenende ist für den 10. und 11. August angesetzt. Im Rahmen der großen Saisoneröffnungsfeier bestreiten die Fohlen am 10. August auch ein Testspiel gegen Racing Straßburg mit Star-Trainer Patrick Vieira. Der 48-Jährige gewann mit der französischen Nationalmannschaft 1998 den Weltmeistertitel und wurde zwei Jahre später auch Europameister. Die Begegnung gegen Erstligist Straßburg wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Weitere Testspiele sind in Planung.

Am 17. August wartet das erste Pflichtspiel auf die Borussen. In der ersten Runde des DFB-Pokals muss die Seoane-Elf bei Drittligist Erzgebirge Aue ran, der Anstoß erfolgt um 13 Uhr. Am Wochenende danach startet die neue Bundesliga-Saison. Gladbachs Auftaktgegner steht noch nicht fest.